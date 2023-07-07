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Новости
7 July 2023

В России разработают ГОСТы для «умных» домов

Всего пропишут 77 стандартов строительства и эксплуатации. В основе интеллектуальных систем — отечественное ПО.

В России собираются разработать и актуализировать 77 ГОСТов, касающихся «умных» домов. Программу стандартизации зданий и сооружений с автоматизированными системами быта на 2023-2030 годы утвердили Росстандарт, Минпромторг, Минцифры и Минстрой.

Документ подразумевает работу по семи направлениям:

  • общие положения;
  • методы испытаний;
  • доверенности;
  • безопасность;
  • требования к цифровой платформе, цифровому зданию и интеллектуальным системам;
  • требования к элементам интеллектуальных систем и устройствам;
  • требования к обмену данными.

Авторы инициативы обещают «поддержать внедрение отечественного ПО».

О введении правил строительства и эксплуатации смарт-домов заговорили еще в 2021 году. Тогда, согласно данным Ростелекома, 70% людей были готовы доплатить за «умное» жильё, ценность которого после подключения интеллектуальных систем в их глазах повышается на 15%.

Минцифры технологии умные дома

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