В России разработают ГОСТы для «умных» домов

В России собираются разработать и актуализировать 77 ГОСТов, касающихся «умных» домов. Программу стандартизации зданий и сооружений с автоматизированными системами быта на 2023-2030 годы утвердили Росстандарт, Минпромторг, Минцифры и Минстрой.
Документ подразумевает работу по семи направлениям:
Авторы инициативы обещают «поддержать внедрение отечественного ПО».
О введении правил строительства и эксплуатации смарт-домов заговорили еще в 2021 году. Тогда, согласно данным Ростелекома, 70% людей были готовы доплатить за «умное» жильё, ценность которого после подключения интеллектуальных систем в их глазах повышается на 15%.
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