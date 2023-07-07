В России разработают ГОСТы для «умных» домов

В России собираются разработать и актуализировать 77 ГОСТов, касающихся «умных» домов. Программу стандартизации зданий и сооружений с автоматизированными системами быта на 2023-2030 годы утвердили Росстандарт, Минпромторг, Минцифры и Минстрой.

Документ подразумевает работу по семи направлениям:

общие положения;

методы испытаний;

доверенности;

безопасность;

требования к цифровой платформе, цифровому зданию и интеллектуальным системам;

требования к элементам интеллектуальных систем и устройствам;

требования к обмену данными.

Авторы инициативы обещают «поддержать внедрение отечественного ПО».

О введении правил строительства и эксплуатации смарт-домов заговорили еще в 2021 году. Тогда, согласно данным Ростелекома, 70% людей были готовы доплатить за «умное» жильё, ценность которого после подключения интеллектуальных систем в их глазах повышается на 15%.