SpaceX тестирует спутниковый интернет для самолётов

Подразделение Starlink, занимающееся в компании SpaceX построением спутниковой сети для обеспечения глобального спутникового доступа в интернет, начало тестировать свои терминалы на нескольких самолётах авиакомпаний-партнёров. Оператор намерен обеспечить авиалайнеры интернетом «настолько скоро, насколько это возможно».

Starlink также ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предложении широкополосных соединений в полете, заявил вице-президент по коммерческим продажам Джонатан Хофеллер на заседании ассоциации Airline Passenger Experience Association в Лонг-Бич, штат Калифорния. Как отмечает Bloomberg, это поставило бы компанию в прямую конкуренцию с Viasat Inc., Intelsat SA, Telesat Corp. и др. компаниями, предоставляющими подобные услуги.

По словам Хофеллера, Starlink производит шесть спутников в неделю и переходит на более сложную версию устройств, добавил Хофеллер. О других подробностях тестов не сообщается. SpaceX планирует запустить более 30 тысяч спутников Starlink для высокоскоростного интернета по всему миру. По данным на конец ноября, на орбите находятся около 1800 спутников компании.