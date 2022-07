Starlink обеспечит интернетом корабли, самолёты и грузовики

Компания SpaceX получила от FCC полномочия на предоставление спутникового интернета Starlink движущимся транспортным средствам. Как подчёркивает CNBC, это является ключевым шагом для компании Илона Маска для дальнейшего расширения сервиса.

U.S. approves SpaceX's Starlink internet for use with ships, boats, planes https://t.co/agZUbCsaPf pic.twitter.com/QC32JI9hQR