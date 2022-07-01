Нужна юр.помощь?
Новости
1 июля 2022

Starlink обеспечит интернетом корабли, самолёты и грузовики

Такие полномочия компания SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США (FCC) и подписала долгосрочные сделки с коммерческими перевозчиками.

Компания SpaceX получила от FCC полномочия на предоставление спутникового интернета Starlink движущимся транспортным средствам. Как подчёркивает CNBC, это является ключевым шагом для компании Илона Маска для дальнейшего расширения сервиса.

 

 

SpaceX расширит диапазон широкополосных возможностей для удовлетворения растущих потребностей пользователей, которые теперь требуют подключения во время осуществления перевозок, будь то вождение грузовиков по всей территории США, перемещение грузового судна из Европы в порты Соединённых Штатов или во время внутреннего или международного полёта, отметили в FCC.

То есть интернет от Starlink станет доступен для кораблей, грузовиков и самолётов. Планируется подключение к нему международных авиарейсов — так, одно из соглашений подписано с Hawaiian Airlines.

Starlink — это сеть спутников SpaceX на низкой околоземной орбите, предназначенная для доставки высокоскоростного интернета в любую точку земного шара. В настоящий момент количество пользователей Starlink превышает 400 тысяч. Базовая стоимость подписки — 110 долларов в месяц.

спутниковый интернет Starlink SpaceX FCC транспорт корабли грузоперевозки авиатранспорт

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Спутниковый интернет Илона Маска доступен уже в 32 странах
Starlink приглашает протестировать спутниковый интернет за $99 в месяц
SpaceX рассчитывает обеспечить глобальное покрытие Starlink к сентябрю
Илон Маск: Starlink станет публичной компанией после стабилизации финансового потока
Тестирование спутникового интернета Илон Маск планирует уже через полгода
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности