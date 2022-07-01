Starlink обеспечит интернетом корабли, самолёты и грузовики

Компания SpaceX получила от FCC полномочия на предоставление спутникового интернета Starlink движущимся транспортным средствам. Как подчёркивает CNBC, это является ключевым шагом для компании Илона Маска для дальнейшего расширения сервиса.

U.S. approves SpaceX's Starlink internet for use with ships, boats, planes https://t.co/agZUbCsaPf pic.twitter.com/QC32JI9hQR — Reuters (@Reuters) July 1, 2022

SpaceX расширит диапазон широкополосных возможностей для удовлетворения растущих потребностей пользователей, которые теперь требуют подключения во время осуществления перевозок, будь то вождение грузовиков по всей территории США, перемещение грузового судна из Европы в порты Соединённых Штатов или во время внутреннего или международного полёта, отметили в FCC.

То есть интернет от Starlink станет доступен для кораблей, грузовиков и самолётов. Планируется подключение к нему международных авиарейсов — так, одно из соглашений подписано с Hawaiian Airlines.

Starlink — это сеть спутников SpaceX на низкой околоземной орбите, предназначенная для доставки высокоскоростного интернета в любую точку земного шара. В настоящий момент количество пользователей Starlink превышает 400 тысяч. Базовая стоимость подписки — 110 долларов в месяц.