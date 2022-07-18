Google оштрафован на сумму более 21 миллиарда рублей

Мировой судья участка №422 Таганского районного суда города Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google LLC очередной крупный штраф в более чем 21 миллиард рублей. Компания была признана виновной в повторном нарушении ч.5 ст.13.41 КоАП — неудалении запрещённой информации, за что на владельцев сайтов, согласно законодательству, должен быть наложен оборотный штраф.



В суде «Интерфаксу» уточнили, что данная сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки компании в РФ.



Исковое заявление против Google было зарегистрировано 4 июля текущего года, и вот уже через две недели по нему вынесено решение.



Поводом для привлечения компании к административной ответственности, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который:

«...целенаправленно способствует распространению: недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ».

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части удаления запрещенной информации. «За это Google LLC оштрафована на общую сумму 68 млн рублей», – уточняется в сообщении.