Генпрокуратура заблокировала старый сайт Российской экологической партии «Зелёные»

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили там старый сайт Российской экологической партии «Зелёные», внесённый туда решением Генеральной прокуратуры:

reestr.rublacklist.net/record/3429126

Удивительно в этой блокировке то, что Генпрокуратура имеет полномочия по внесудебному ограничению доступа к сайтам, где присутствуют призывы к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам. Сложно себе представить, чтобы в подобных действиях была уличена организация, чья деятельность связана с защитой окружающей среды, да ещё и имеющая столь долгую историю (основана в 1993 году как экологическая партия «КЕДР», в 2002 году реорганизована в «Российскую экологическую партию Зелёные»).

Возвращаясь к началу нашей статьи, стоит оговориться: «старым» сайт greenparty.ru можно назвать достаточно условно, поскольку на новый домен partygreen.ru переезд произошёл совсем недавно — судя по данным из Архива Интернета, он имеет совсем недолгую историю.

Странность в блокировке старого сайта состоит ещё и в том, что в данный момент он недоступен — либо разделегирован, либо удалён хостинг-провайдером. Возможно, причина действий Генеральной прокуратуры кроется в недавнем скандале, связанном с реорганизацией партии, проведённой в принудительном порядке и «с участием властей». Прежнее руководство партии грозило обратиться в силовые органы по факту «рейдерского захвата» партии. К слову, новая партия была зарегистрирована Минюстом в начале июня текущего года.

Комментируя сложившуюся абсурдную ситуацию, исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв сначала поиронизировал:

«Мне только одно сейчас в голову приходит. Помните фильм „Звёздный десант“? Эпизод, когда битва с жуками-пауками уже закончилась, они стоят все такие важные, уже ветераны... И приводят к самому главному герою вот эту матку, королеву всех жуков. Он так подходит к ней, руку протягивает, а та от него шарахается, и главный герой с таким пафосом: ОНО БОИТСЯ! Вот сейчас мы как раз наблюдаем, как "оно боится"».

По его мнению, всё это обычная политика, просто ожидаемо доведённая до нелепости, где одни постоянно перестраховываются, стараясь «не пущать» со своей стороны, а другие решили приватизировать популярную среди населения тему защиты окружающей среды и экологии.



«Рейдернули для того, чтоб взять под это деньги, распилить и ничего не делать, — уверен он. — Похожая ситуация была на прошлых выборах с партией „WoT“, которая на пике популярности игры заявила о себе, словила хайп... И где она теперь? Что-то не слышно о ней ничего».