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18 May 2023

Интернет стал одной из главных угроз в «Стратегии комплексной безопасности детей»

Соответствующий указ подписал Владимир Путин, и принятая Стратегия должна защитить детей в том числе от «угроз безопасности в информационном пространстве».

Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030». Документ размещён на федеральном интернет-портале правовой информации.

Проект Стратегии, который разрабатывало Минпросвещения, был предложен к обсуждению в еще 2022 в рамках Десятилетия детства, проходящего в России с 2017 по 2027 год.

В указе подчеркивается, что «Российская Федерация признает детство важным этапом развития человека и исходит из необходимости создания безопасных условий для реализации прав и законных интересов ребенка, подготовки детей к полноценной жизни в обществе, защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие».

Принятая стратегия должна защитить детей в том числе  от «угроз безопасности в информационном пространстве». Согласно тексту указа, деструктивное воздействие на детей оказывается через СМИ и интернет, что «формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью».

Власти видят решение проблемы в создании «безопасной информационной среды для детей». В указе говорится, что для реализации этой идеи необходима информационная продукция, которая способствовала бы их духовному и моральному развитию. Государство же должно обеспечить защиту от «внешней идейно-ценностной экспансии».

Интересный оборот в Указе — «сбережение детей», упоминаемое там в качестве одного из основных направлений реализации государственной политики в сфере их безопасности.

Политика государства в сфере защиты детей также включает в себя снижение детской смертности, инвалидизации и травматизации, защиту интересов и сохранение здоровья.

Реализация стратегии будет проходить в два этапа. Первый этап —планирование. В течение шести месяцев Правительство обязано предложить план мероприятий в рамках стратегии. Этот этап продлится до 2024 года. Второй этап (2024-2030) — проведение запланированных мероприятий.

цензура Владимир Путин изоляционизм дети стратегия

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