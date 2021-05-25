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25 мая 2021 г. 8:25

Минэкономразвития определило пять направлений для субсидирования ИИ-разработок

Сюда входят технологии распознавания эмоций человека, проверка подлинности речи, обработка высказываний и текстов, интеллектуальная поддержка принятия решений, синтез 3D-объектов и аватаров.

Минэкономразвития подготовило критерии разработок, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа министерства.

Ранее глава Правительства России Михаил Мишустин анонсировал выделение 1,4 млрд рублей на развитие ИИ-стартапов на один только 2021 год.

Как заметил «Ъ», в проекте приказа Минэкономразвития были уточнены критерии проектов в этой области. Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:

  • Компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения (эмоций) людей и животных.
  • Обработка языка — классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте.
  • Распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.
  • Интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний.
  • Перспективные методы искусственного интеллекта, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров.

В Минэкономразвития «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро. С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что проект приказа «выглядит на удивление вменяемо»:

«Сейчас правительство готовит ряд документов, связанных с развитием ИИ, например, поправки к закону об обезличивании данных. В каждом из этих актов упоминаются организации-разработчики. И новелла Минэкономики твердо прописывает, кому и под какие проекты будут выдаваться субсидии или доступ к дата-сетам».

Он добавил, что благодаря нововведению бюджетные деньги на развитие ИИ могут «тратиться разумнее, чем сейчас».

В данный момент документ Минэкономики проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится уже завтра — 26 мая 2021 года.

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