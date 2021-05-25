Минэкономразвития определило пять направлений для субсидирования ИИ-разработок

Минэкономразвития подготовило критерии разработок, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа министерства.
Минэкономики подготовило критерии проектов в области искусственного интеллекта, которые будет поддерживать государство. На субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года смогут претендовать пять направлений разработок, максимальный грант — 100 млн рублейhttps://t.co/NFJIBX0nZF— ForbesRussia (@ForbesRussia) May 25, 2021
Ранее глава Правительства России Михаил Мишустин анонсировал выделение 1,4 млрд рублей на развитие ИИ-стартапов на один только 2021 год.
Минэкономики определило критерии проектов в области искусственного интеллекта, которые смогут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года.— Стартапы и бизнес (@vcru) May 25, 2021
Они должны выполнять одну из пяти задач, среди которых интеллектуальная поддержка принятия решений https://t.co/MsPB8cXWKr
Как заметил «Ъ», в проекте приказа Минэкономразвития были уточнены критерии проектов в этой области. Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:
В Минэкономразвития «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро. С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что проект приказа «выглядит на удивление вменяемо»:
«Сейчас правительство готовит ряд документов, связанных с развитием ИИ, например, поправки к закону об обезличивании данных. В каждом из этих актов упоминаются организации-разработчики. И новелла Минэкономики твердо прописывает, кому и под какие проекты будут выдаваться субсидии или доступ к дата-сетам».
Он добавил, что благодаря нововведению бюджетные деньги на развитие ИИ могут «тратиться разумнее, чем сейчас».
В данный момент документ Минэкономики проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится уже завтра — 26 мая 2021 года.
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