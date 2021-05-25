Минэкономразвития определило пять направлений для субсидирования ИИ-разработок

Минэкономразвития подготовило критерии разработок, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа министерства.

Минэкономики подготовило критерии проектов в области искусственного интеллекта, которые будет поддерживать государство. На субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года смогут претендовать пять направлений разработок, максимальный грант — 100 млн рублейhttps://t.co/NFJIBX0nZF — ForbesRussia (@ForbesRussia) May 25, 2021

Ранее глава Правительства России Михаил Мишустин анонсировал выделение 1,4 млрд рублей на развитие ИИ-стартапов на один только 2021 год.

Минэкономики определило критерии проектов в области искусственного интеллекта, которые смогут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года.



Они должны выполнять одну из пяти задач, среди которых интеллектуальная поддержка принятия решений https://t.co/MsPB8cXWKr — Стартапы и бизнес (@vcru) May 25, 2021

Как заметил «Ъ», в проекте приказа Минэкономразвития были уточнены критерии проектов в этой области. Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:

Компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения (эмоций) людей и животных.

Обработка языка — классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте.

Распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.

Интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний.

Перспективные методы искусственного интеллекта, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров.

В Минэкономразвития «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро. С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что проект приказа «выглядит на удивление вменяемо»:

«Сейчас правительство готовит ряд документов, связанных с развитием ИИ, например, поправки к закону об обезличивании данных. В каждом из этих актов упоминаются организации-разработчики. И новелла Минэкономики твердо прописывает, кому и под какие проекты будут выдаваться субсидии или доступ к дата-сетам».

Он добавил, что благодаря нововведению бюджетные деньги на развитие ИИ могут «тратиться разумнее, чем сейчас».

В данный момент документ Минэкономики проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится уже завтра — 26 мая 2021 года.