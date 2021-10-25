Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за публикаций в Instagram

Впервые в российской судебной практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram. Суд обязал бывшую жену заявителя выплатить компенсацию в 5 тыс. руб., а также опубликовать опровержение своих слов и сутки не удалять его.

Как говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области, «женщина записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за её счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни». Мужчина подал в суд, потому что на записи стали обращать внимание общие друзья и родственники.

Он потребовал 30 тыс. руб. компенсации, а также записать опровержение и не удалять его в течение года. Районный суд Тюмени на его сторону не встал. Тогда мужчина подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, приложив к ней справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, а также услуг образовательного учреждения для детей.

После этого коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение райсуда и частично удовлетворила требования мужчины.

В прошлом году стало известно, что москвичи из-за развода делят в суде общий аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков. Один из владельцев страницы считате, что аккаунт можно отнести к цифровым активам, как, например, биткоины.