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4 июня 2021 г. 8:10

Суд оставил «Медузу» в списке СМИ-иноагентов

При этом, как сообщили в издании, Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование этого СМИ.

Замоскворецкий районный суд Москвы не удовлетворил иск «Медузы» об исключении из реестра СМИ-иноагентов, сообщает РБК. При этом Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование, рассказали в самой «Медузе».

Министерство юстиции РФ внесло в список  иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента популярное интернет-СМИ «Медуза» 23 апреля этого года. Гендиректор издания Галина Тимченко тогда сообщила, что ведомство никак не уведомило их о внесении в реестр.

«Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить "Медузу"», — заявил 26 апреля  главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Позднее в издании сообщили, что «резко снизили расходы». В  частности, редакция отказалась от офиса в Риге и Москве, практически отказалась от сотрудничества с внештатными авторами и урезала зарплатыв размере от 30 до 50%. 

Сейчас в реестр СМИ-иноагентов входит 19 изданий, журналистов и политических деятелей — такие как «Голос Америки», «Крым.Реалии», известный правозащитник Лев Пономарёв и другие.

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