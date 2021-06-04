Суд оставил «Медузу» в списке СМИ-иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы не удовлетворил иск «Медузы» об исключении из реестра СМИ-иноагентов, сообщает РБК. При этом Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование, рассказали в самой «Медузе».

Суд отказался исключить «Медузу» из реестра СМИ-иноагентов. Решение будут обжаловать.



Из-за попадания в список редакция потеряла рекламодателей, сократила расходы и объявила сбор пожертвованийhttps://t.co/sVcM1mUUeA — TJ (@tjournal) June 4, 2021

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента популярное интернет-СМИ «Медуза» 23 апреля этого года. Гендиректор издания Галина Тимченко тогда сообщила, что ведомство никак не уведомило их о внесении в реестр.

«Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить "Медузу"», — заявил 26 апреля главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Позднее в издании сообщили, что «резко снизили расходы». В частности, редакция отказалась от офиса в Риге и Москве, практически отказалась от сотрудничества с внештатными авторами и урезала зарплатыв размере от 30 до 50%.

Сейчас в реестр СМИ-иноагентов входит 19 изданий, журналистов и политических деятелей — такие как «Голос Америки», «Крым.Реалии», известный правозащитник Лев Пономарёв и другие.