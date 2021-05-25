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May 25, 2021, 10:48 a.m.

Суд отклонил иск к Варламову по поводу «оскорбительной» публикации о Петрозаводске

Местное ТСЖ требовало взыскать с блогера 2 млн рублей плюс судебные расходы, а также принести извинения и удалить публикацию.

Суд в Москве отклонил иск петрозаводского ТСЖ к блогеру Илье Варламову из-за поста о «говнохранителях». Об этом  сообщили адвокаты «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин и Оксана Опаренко, представляющие интересы Варламова.

«Отказано в удовлетворении», — говорится на сайте Мещанского районного суда.

В феврале этого года товарищество собственников жилья «Ленина 18Б» из Петрозаводска подало в суд на  Варламова иск для защиты чести, достоинства и деловой репутации. Собственники жилья решили судиться с блогером из-за его поста от 26 октября 2020 года «Говнохранителях на страже визуального мусора», к которым он причислил и ТСЖ. В публикации гвооилось о том, что власти Петрозаводска утвердили дизайн-код и убрали наружную рекламу с городских зданий. Это решение обжаловали местные предприниматели, которых Варламов и назвал «говнохранителями». В своем посте блогер написал, что «почти 50 говнохранителей подали в суд на совет депутатов, который год назад запретил им уродовать Петрозаводск. Верховный суд Карелии им отказал, и тогда они обжаловали решение в Петербурге».

«Варламов оскорбил всех участников процесса по отмене решения мэрии, матом ругался. Тот суд мы совершенно законно выиграли. У нас есть заключение прокуратуры о том, что блогер допустил оскорбительные высказывания», — заявлял председатель товарищества жильцов «Ленина 18Б» Александр Чаженгин, отметивший, что в статье нет ни слова про дизайн-код и что блогер перепутал понятия рекламы и вывески.

ТСЖ «Ленина 18б» требовало взыскать с блогера 2 млн руб. плюс судебные расходы, а также принести извинения и удалить публикацию.

Аналогичный иск о защите чести и достоинства к Варламову подала юрист из Петрозаводска Наталья Союнен.  Она рассказала, что после публикации ей пришлось давать пояснения «и журналистам, и коллегам, и друзьям, и даже собственным детям, что ничего плохого для нашего города мы не сделали».

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