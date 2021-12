Лондонский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

WikiLeaks founder Julian Assange closer to being extradited from UK to US, after US government wins case https://t.co/iXAQU1ZtA2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 10, 2021

Защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт. Апелляционный суд также вернул в нижестоящий Вестминстерский суд дело об его экстрадиции в США. Основатель WikiLeaks останется под стражей.

Невеста Ассанжа считает решение суда по его экстрадиции в США «большой ошибкой правосудия».

High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée after a UK court overturned an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States #FreeAssangeNOW #AssangeCase

Link: https://t.co/xD0NDaxhHJ pic.twitter.com/IE5WLsy8Ku — WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021

В 2012 году американские власти выдвинули против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа 17 обвинений в разглашении гостайны и одно - в незаконном взломе компьютерных сетей.



Американские прокуроры тогда заявили, что своими разоблачениями он поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.



Кроме того, основателя WikiLeaks обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает минюст США.



По совокупности обвинений Ассанжу грозит в США до 175 лет тюремного заключения.

С решением суда в Британии согласны далеко не все пользователи, поскольку считают его деятельность полезной для общества, а многие называют это «концом верховенства закона»:

Происходящее с Джулианом Ассанжем одна из самых больших несправедливостей нашего времени. Он занимался тем, чем должны заниматься журналисты. Публиковал правду. За это его уже 7 лет терзают в изоляции, а теперь ещё и экстрадируют в страну, которая объявила ему вендетту. https://t.co/k1QZj4s9Ub — Михаил Светов (@msvetov) December 10, 2021

President Biden's administration cannot reasonably claim to support principles of democracy and human rights while at same time seeking the extradition of a publisher, Julian Assange, which is opposed by global press freedom organizations. They are a threat through this case. — Kevin Gosztola (@kgosztola) December 10, 2021

Die USA gewinnen die Berufung im Fall der #Assange-Auslieferung. Das Vereinigte Königreich hat sich damit von der Rechtsstaatlichkeit verabschiedet. — Dustin Hoffmann (@dhbln) December 10, 2021