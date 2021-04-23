В Сургуте и Нефтеюганске власти заказали мониторинг интернета

Проводя общественный мониторинг сайта госзакупок, «РосКомСвобода» обнаружила там два тендера от администраций Сургутского и Нефтеюганского районов на «Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензии) на право пользования системой автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети Интернет». Торги по нефтеюганскому тендеру уже прошли, а сургутяне разместили свой совсем недавно.

Заказываемая сургутянами система, доступ к которой будут иметь сотрудники администрации района, должна отслеживать и анализировать упоминания бренда, продуктов, услуг и ключевых персон организаций (имеющих доступ к системе) в сети Интернет. В техническом задании сказано:

«Система в автоматическом режиме находит в сети Интернет отзывы, обрабатывает их, определяет эмоциональную окраску высказываний и выгружает информацию в Систему в виде наглядных графиков и интерактивных отчетов».

Система должна обеспечивать круглосуточное, оперативно обновляемое предоставление в электронном виде информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных источниках информации РФ с упоминанием администрации Сургутского района, Андрея Александровича Трубецкого, Сургутского района и иных тем по желанию заказчика.

В числе источников информации должны быть не только федеральные и региональные, но также источники из стран СНГ и Балтии, «зарубежка», пресса, ТВ, радио и интернет.

Указывается в документе также список конкретных источников информации и даже передач, с которых система должна выуживать нужные сообщения. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «ТВ ЦЕНТР», «НТВ», «РЕН ТВ», «РБК ТВ», «5 канал», телеканал «Дождь» и др.



Заказываемая сургутянами система должна быть зарегистрирована в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Сумма госзакупки — 817 333,33 рублей. Окончание подачи заявок — 05.05.2021.



Принципиально схожий с сургутским тендер выкладывали в конце января их земляки — администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Только стоимость его была 645 тысяч рублей.

В феврале текущего года этот был выбран исполнитель нефтеюганского заказа — ООО «Анлим-сервис».

Власти в регионах часто заказывают подобные системы, в чём можно убедиться, посетив наш портал по изучению госзакупок и введя в поиске категорию «мониторинг». Суммы там также могут существенно разниться между собой, как и в случае с закупками Сургутской и Нефтеюганской районных администраций.