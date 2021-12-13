Южная Корея использует ИИ и распознавание для отслеживания больных коронавирусом

Южная Корея планирует запустить в конце января в городе Пучхон пилотный проект по отслеживанию людей, инфицированных коронавирусом, а также контактировавших с ними. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц при анализе видеоматериалов с более чем 10 820 камер видеонаблюдения.

В стране уже есть высокотехнологичная система отслеживания контактов, которая в том числе собирает записи о кредитных картах, данные о геолокации мобильного телефона и видео с камер. Однако, по заявлениям властей, в работе задействовано и большое число исследователей-эпидемиологов, которым часто приходится работать по 24 часа в сутки, отслеживая и контактируя с потенциальными заражёнными коронавирусом людьми.

Министерство науки и ИКТ Южной Кореи заявило, что в настоящее время не имеет планов по расширению проекта до национального уровня. Сейчас его цель состоит в том, чтобы оцифровать часть ручного труда. По данным чиновников, новая система сможет одновременно отслеживать до десяти человек за пять-десять минут, в то время как специалисты тратят полчаса-час на одного человека.

«Иногда требуется несколько часов, чтобы проанализировать одну запись с камеры видеонаблюдения. Использование технологии визуального распознавания позволит провести этот анализ мгновенно», — сказал мэр Пучхона Чан Деог-Чон.

Между тем правозащитники и некоторые южнокорейские законодатели выразили обеспокоенность тем, что правительство сохранит и будет использовать собранные данные не только в целях борьбы с пандемией.

«Абсолютно неправильно контролировать с помощью видеонаблюдения общество без его на то согласия, при этом используя деньги налогоплательщиков», — заявил депутат главной оппозиционной партии People Power Party Пак Де-Чхоль. Он назвал эту идею неототалитарной.

На критику чиновники отвечают, что инициатива легальна, поскольку укладывается в рамки закона о контроле и профилактике инфекционных заболеваний, который якобы защищает от риска утечки данных. Кроме того, пациенты должны давать согласие на распознавание лиц, но, даже если его нет, система может отслеживать их по силуэту и одежде. Правительство вложило в проект 1,36 млн долл.