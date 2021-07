Закон о «Суверенном Рунете» стал применяться для политического давления и сокрытия начала блокировок

По-прежнему не утихает резонанс, вызванный блокировкой связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным сайтов, а также их зеркал. Отслеживание всех событий, в которых можно наблюдать за действиями властей в отношении соответствующих интернет-ресурсов, позволяет прийти к некоторому пониманию новой официальной российской политики в отношении цензурирования Сети.

Видя, как власти последовательно и достаточно успешно ограничивают доступ к всё новым зеркалам, созданным с помощью сервисов Google (при этом работа самого IT-гиганта на территории России не нарушена), можно прийти к выводу — блокировки, к которым мы привыкли, изменились. Они стали более точечными, успешными, а процесс наблюдения и предупреждения ограничения доступа становится гораздо сложнее — такого мнения придерживается IT-эксперт Владислав Здольников, с которым побеседовала «Роскомсвобода».

«Роскомсвобода»: Раньше многие ресурсы, например, «Грани.Ру», «МБХ», «Медуза» и даже пиратские сайты, чтоб избежать блокировок, пользовались ресурсами Google и Amazon. Как только операторы по требованию Роскомнадзора пытались блокировать их, начинало лихорадить и Google, и Amazon, что сказывалось на работе многих сервисов в России. Теперь всё обстоит по-другому?

Владислав Здольников: На самом деле, ресурсы Amazon в небольшой период борьбы с блокировкой использовал только Telegram. И когда власти начали блокировать подсети Amazon в попытке заблокировать его, стали недоступны многие ресурсы.

«Грани.Ру», «МБХ Медиа» и множество других ресурсов, включая RuTracker, разместив там «зеркало», использовали для обхода блокировок поддомен хостинга Google — appspot.com. И в 2019 году, когда я разместил там зеркало «Умного Голосования» (УМГ), у Роскомнадзора ещё не было технических возможностей заблокировать ресурс на Appspot таким образом, чтобы: 1) он был заблокирован больше, чем для ±30% российских пользователей, 2) не повредить доступности других ресурсов Google, включая YouTube.

РКС: Судя по всему, «свежие» блокировки происходят с помощью так называемых Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые есть ни что иное как DPI? То есть когда пользователи облегчённо выдохнули, поскольку знали: блокировки властями самим выходят боком, депутаты придумали закон «о суверенном интернете», который обязывает операторов устанавливать эти ТСПУ. Они также проводили учения, чтоб посмотреть, какой ущерб они могут нанести, и в какой-то момент научились относительно безболезненно для Google прицельно блокировать «крамольные» сайты?

ВЗ: На самом деле, закон о «сувенирке» подразумевает установку ТСПУ у всех операторов, чем Роскомнадзор сейчас и занимается, и мы видим, что их главная цель — сотовые операторы, и только сейчас они начали устанавливать на проводных.

Учения же заключались в том, что они пытались блокировать разные протоколы: и VPN, и те, которые использует Telegram… Они смотрели, насколько блокировка будет успешной и как хорошо будет работать остальной интернет. Я точно знаю, что с блокировкой протоколов обфускации Telegram там был полный провал: например, из-за этого становились недоступны многие игры.

Как только ТСПУ был установлен на большую часть трафика мобильных операторов, приняли решение их «обкатать» на замедлении Twitter. Ну а сейчас же мы наблюдали первые блокировки сайтов с использованием исключительно ТСПУ. С технической точки зрения это «простые» блокировки, которые не повлекут за собой проблем с доступностью других ресурсов.

