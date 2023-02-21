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21 February 2023

Госдума просит Минцифры создать национальный VPN-сервис

Такой сервис, по словам депутатов, должен помочь находящимся за пределами РФ гражданам получить доступ к российским ресурсам, которые за границей попали под блокировку. Также предложено создать нацсистему доставки контента, чтоб устранить медлительность отечественных сервисов.

Госдума предложила в рамках цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности создать национальную систему доставки контента (CDN) и национальный VPN-сервис для работы зарубежных пользователей с контентом в РФ.

С такой просьбой к Минцифры обратился комитет государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В соответствующем проекте постановления сказано:

«...рассмотреть вопрос о разработке и запуске национального VPN-сервиса для доступа соотечественников и иных лиц к российским ресурсам сети «Интернет», заблокированным за пределами Российской Федерации».

Идею «суверенного VPN» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин («Единая Россия») озвучил ещё в декабре прошлого года: «Параллельно нужно запускать процессы, которые приведут к тому, что у наших граждан появится достойная альтернатива. Другими словами — не запрещать, а замещать. Иначе выигрывать любые информационные войны нам будет непросто».

По его мнению, создание национального VPN-сервиса является «одним из условий победы в информационных войнах». С помощью VPN-сервиса жители зарубежных стран смогут получить доступ к российским ресурсам, многие из которых заблокированы недружественными странами.

Горелкин тогда добавил, что американцы занимаются финансированием ряда VPN-сервисов, распространяющих фейки и дезинформацию, нацеленные на российских пользователей. В связи с этим необходимо дать ответные действия, считает политик. Горелкин сказал, что с задачей разработки VPN-сервиса могут справиться патриотически настроенные российские компании, а Минцифры может стать драйвером процесса.

Эти же соображения в итоге были изложены в проекте постановления. Кроме того, Минцифры предложено проработать возможность доставки контента (CDN) при участии IT-компаний и координации данной сферы со стороны Минцифры.

По мнению Горелкина, российские цифровые сервисы смогут уверенно конкурировать зарубежными аналогами за счёт национальной сети доставки контента, а её разработка «необходима и удовлетворит основной запрос пользователей — исправить медлительность многих российских продуктов и сервисов».

«Нужно обеспечить не только доступ к национальным сервисам, но и обеспечить гражданам максимальный комфорт от работы с ними. Мы обязаны сделать все для того, чтобы российские цифровые сервисы работали быстрее и надёжнее иностранных. Это важное условие цифрового суверенитета», — подытожил Горелкин.

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