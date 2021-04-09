Оборудование для «суверенизации Рунета» вызвало сбои в работе крупных операторов

Системные сбои наблюдаются в сети крупных федеральных и региональных операторов, пишет «Ъ» со ссылкой на источники. Причиной сбоев собеседники издания называют оборудование Роскомнадзора для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика — DPI.

Как стало известно “Ъ”, в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете». Для восстановления работы некоторым …https://t.co/C5VEuFfrzq — Коммерсантъ (@kommersant) April 9, 2021

Проблемы в работе наблюдались в марте текущего года. Источник издания в компании «Обит» рассказал, что система установлена «вразрез между оборудованием и глобальной сетью интернет». Чтобы вернуть работу сети, оборудование Роскомнадзора исключили из схемы прохождения трафика, сообщил он.

Источник «Ъ» в одном из крупных операторов связи отметил, что в марте сбои из-за оборудования DPI были не только у региональных операторов, но и у «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома».



Он заверил, что именно из-за этого в работе Instagram и WhatsApp 19 марта произошла ошибка. В «Ростелекоме» заверили, что была авария на сети одного из зарубежных провайдеров. На проблемы жаловались не только в России, но и во всем мире.



По той же причине 10 марта произошёл сбой в работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком», отмечает источник.



Гендиректор провайдера «Обит» Андрей Гук подтвердил РБК, что сбои произошли на оборудовании Роскомнадзора, однако, по его словам, неполадки наблюдались 7 апреля, а не в марте.



«Проблема была, локализовали ее за полтора часа. Затронут был только сервис доступа в интернет для 30% наших клиентов в Санкт-Петербурге», — сказал Гук.



Систему для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection) Роскомнадзор начал устанавливать в соответствии с законом «о суверенном Рунете», вступившем в силу в 2019 году. Согласно пояснительной записке, он предусматривает ряд мер для создания независимой инфраструктуры для функционирования интернета в России, если отечественные операторы не смогут подключиться к корневым серверам за рубежом. Кроме того, исполнение закона должно обеспечить противостояние российского сегмента Сети внешним угрозам.



В Роскомнадзоре сообщили, что знают об инциденте в «Обите». «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме», — сообщили в ведомстве, добавив, что самовольное изменение параметров оборудования DPI для компаний может грозить штрафом в 1 млн руб.



В Минцифры заявили, что за систему фильтрации трафика отвечают ее владельцы, но не уточнили, кого именно имеют ввиду. Общая сетевая инфраструктура принадлежит провайдеру, а оборудования для DPI — Роскомнадзору.



Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что зафиксированные в марте сбои операторов стали первыми масштабными происшествиями из-за закона о «суверенном рунете». Система регулятора опасна, а аварии могут стать регулярными, уверен президент Ассоциации операторов кабельного телевидения Алексей Амелькин. «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране», — заявил он.



«Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой»,— отмечает создатель «Эшер II» Филипп Кулин. По его словам, при поломке оборудования Роскомнадзора операторы связи могут пустить трафик в обход, но это может не решить проблему. В своём Telegram Кулин раскритиковал позицию Роскомнадзора относительно данного инцидента, отметив также непрозрачность в работе ведомства, особенно касаемо отчётов по провальным действиям РКН за все годы его работы:

«Из какого они года? Три часа сбоя оборудования в критической точке у оператора, деятельность которого по большей части базируется на предоставление интернета в бизнес-центрах — это заметный инцидент.



Хотелось бы, конечно, чтобы новостях Роскомнадзора были отчеты об инцидентах, и таких, и любых других, включая „угрозы целостности и безопасности со стороны некоторых стран“, принятые меры, результаты... А не вот это вот ежедневное „Мы предупредили облако о недопустимости дождя и необходимости соблюдения российского законодательства“».

«То есть ТСПУ система маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI кладёт сети операторов, и никакой Минцифре или Роскомнадзору до этого нет дела…, — удивляется Telegram-канал «Телеком-ревью». — И наказывать их никто не будет за профанацию и некачественную работу. А Минцифра ранее заявляла, что „сбой в работе «Ростелекома», из-за которого были проблемы в работе сайтов госорганов, не имеет отношения к действиям Роскомнадзора“».



Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, неоднократно предупреждавший, что неуклюжее вмешательство в работу Рунета выйдет боком всем, кто хоть как-то зависим от работы Сети, достаточно лаконичен в своих комментариях о происходящем.



Telegram-канал «Летопись суверенного рунета» напоминает о сомнительном характере принятых властями законов и норм, которые они сами же не в состоянии выполнить, особенно в вопросе сертификации средств связи.