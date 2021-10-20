Центр управления сетью связи начнёт бороться с хакерскими атаками

Центр мониторинга и управления сетью связи (ЦМУ), созданный в рамках закона «о суверенном Рунете», со следующего года будет использоваться не только для блокировки запрещённого в России контента, но и для противодействия глобальным DDoS- и другим интернет-атакам.

«Если мы сейчас начали с угроз контентных и противодействовать этому тяжело: наверное, все слышали про Twitter, про некоторые VPN-сервисы, которые мы блокируем, это открытая информация. То развиваемся мы именно в сторону противодействия компьютерным атакам, противодействия сложным комплексным угрозам и глобальным DDoS-атакам, которые оказывают влияние на весь российский сегмент интернета», — рассказал директор ЦМУ Сергей Хуторцев.

Кроме того, по словам Хуторцева, в планах Центра — «увеличение количества трафика, которое проходит через информационную систему и через фильтры». В 2022 году технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) могут установить на более чем 1 тыс. узлов, что позволит покрыть 95% трафика ШПД. Также в следующем году ЦМУ хочет создать отечественный сервис, показывающий движение трафика в интернете.

«В следующем году мы планируем сделать ряд публичных сервисов, в первую очередь показывающих информацию, как работают маршрутизаторы в российском сегменте, сервисов а-ля Looking Glass и подобных и т.д.», — заявил Хуторцев.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования создан на базе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. К системе ЦМУ сейчас подключены 93% операторов связи и владельцев автономных систем.

Накануне в Роскомнадзоре назвали учения по устойчивости Рунета успешными. Однако телеграм-канал «Летопись суверенного рунета» обратил внимание, что, во-первых, Минцифры должно было утвердить график учений на 2021 год до 30.11.2020, во-вторых, Роскомнадзору следовало разместить этот график на своём сайте не позднее 5 рабочих дней после его утверждения. Ни того ни другого сделано не было.

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