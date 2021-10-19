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19 октября 2021

Роскомнадзор назвал учения по устойчивости Рунета успешными

Однако проводились они с нарушением закона.
Учения, состоявшиеся в рамках закона об устойчивости Рунета, прошли успешно, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. По его словам, сети связи готовы к устойчивой работе при любых внешних воздействиях.
«Учения предназначены для исключения подобных сбоев, и учения показали, что мы готовы, чтобы все это работало устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях», — рассказал чиновник.

В качестве цели учений заявлена проверка готовности сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в работе. Липов добавил, что помимо операторов в учениях приняли участие другие представители отрасли.

«Закон предписывает проводить учения ежегодно. Мы закон не нарушаем. По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня проходили успешно», — отметил он.

Однако телеграм-канал «Летопись суверенного рунета» обращает внимание, что, во-первых, Минцифры должно было утвердить график учений на 2021 год до 30.11.2020, во-вторых, Роскомнадзору следовало разместить этот график на своём сайте не позднее 5 рабочих дней после его утверждения. Ни того ни другого сделано не было. 

«Учения прошли успешно, но не законно», — резюмируют авторы канала.

 

Напомним, очередные учения по устойчивости Рунета состоялись в июне-июле этого года. Закон о «суверенном Рунете» был принят осенью 2019 года. Он обязал всех операторов связи установить специальное оборудование, через которое Роскомнадзор может управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. Это привело к тому, что блокировки стали более точечными, успешными, а процесс наблюдения и предупреждения ограничения доступа — гораздо сложнее. 

Подробнее о том, что такое «суверенный Рунет» и чем плоха «суверенизация», читайте в наших карточках.

Роскомнадзор 90-ФЗ суверенизация Рунета Рунет суверенный Рунет Андрей Липов

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