Роскомнадзор соберёт данные о владельцах линий связи, пересекающих госграницу

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений из реестра линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, содержащий информацию, которая является общедоступной».
В пояснительной записке сказано, что проект постановления направлен на реализацию пункта 3 статьи 56.1-1 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Речь идёт об «обязанностях операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, собственников или иных владельцев точек обмена трафиком, собственников или иных владельцев линий связи, пересекающих Государственную границу РФ».
Проектом постановления предусматривается размещение на официальном сайте Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 июня 2023 года следующей информации:
1. Информации о собственнике или ином владельце линии связи, пересекающей Государственную границу Российской Федерации.
2. Сведений о линии связи, пересекающей Государственную границу Российской Федерации, к которым относится:
3. Информации оперативной службы мониторинга работоспособности линии связи, пересекающей Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, к которой относится:
Авторы документа полагают, что «принятие проекта постановления положительно повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации».
Дата окончания публичного обсуждения — 3 декабря 2021 г. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице проекта постановления.
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