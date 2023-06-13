Роскомнадзор создаёт систему противодействия DDoS-атакам

Роскомнадзор потратит почти полтора миллиарда рублей на создание Национальной системы противодействия DDoS-атакам. Также будет проведена модификация разработанного ПО централизованной системы управления оборудованием ТСПУ (технические средства противодействиям угрозам), которое РКН использует в рамках закона о «суверенном интернете» для фильтрации трафика и блокировки запрещённых в России интернет-ресурсов.

Закупку оборудования провёл Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ), подведомственный РКН. Дата заключения договора на сумму 1 млрд 425 млн рублей — 25 мая, срок исполнения — не позднее 12 марта 2024 года.

«С вероятностью 90% это делается на основе сети «Ростелекома» с использованием ТСПУ как меры подавления. У ТСПУ контрмеры — это блокировка по IP-адресу. Источник — это списки IP-адресов Solar JOSC в «Ростелекоме», скорее всего», — анонимно рассказал Forbes руководитель компании, занимающейся кибербезопасностью.

Существует два типа систем защиты от DDoS-атак, облачные и магистральные, поясняют эксперты, опрошенные Forbes. Предполагается, что система, заказанная ГРЧЦ, будет магистрального типа. Она не сможет защитить от всех типов атак, с отражением некоторых из них справятся только облачные системы — например, если к сервису поступает множество тяжёлых вопросов, и он перестаёт их обрабатывать.

Эксперты оценивают уровень устанавливаемой системы защиты как «умеренный».

Недавно стало известно о намерении надзорного ведомства ограничить сканирование российского сегмента интернета на уязвимости из-за рубежа. РКН называет это мерами «защиты российских систем», поскольку такая «информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на российскую инфраструктуру».