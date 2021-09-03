Тема недели: кибербуллинг в отношении «Тануки» и других сетей питания

Что случилось и что делать?

Ситуация с «Тануки» — разновидность буллинга, происходящего по идеологическим соображениям в отношении целых организаций, брендов. Действия сторонников МГ могут подпасть под ряд статей УК и КоАП. Весь вопрос в том, какую проверку решат провести правоохранительные органы. Они могут среагировать и сами (по статьям публичного обвинения), но заявления от пострадавших (от «Тануки» и клиентов сети) усиливают вероятность возбуждения уголовного дела. Также этому может поспособствовать резонанс в СМИ.

А если «Тануки» обращается и вдруг получает отказ, то решение полиции можно обжаловать в прокуратуре и всё равно добиться уголовного преследования злоумышленников.

Telegram не блокирует каналы МГ. Чем может быть обусловлена такая позиция мессенджера?

Telegram — свободная площадка, особых инструментов давления на неё нет. Однако она ориентируется на решения госорганов. Так, например, было с «Глазом бога», который долго не блокировали, но потом всё-таки сделали это, когда Роскомнадзор начал проверку. Плюс давление может оказываться со стороны пользователей через Apple и Google, если последние получат большое количество сообщений на нарушение правил сообщества, правил размещения информации.

Как ещё сети питания могут защититься? А чем их могут поддержать клиенты?

Помимо заявлений в полицию они могут провести самостоятельное расследование инцидентов в помощь правоохранительным органам, если есть такая возможность. Не думаю, что все злоумышленники так уж хорошо маскируются. Можно найти их цифровой след и привлечь к ответственности.

Клиенты тоже могут писать заявления в прокуратуру, Роскомнадзор и требовать проверки фактов, связанных буллингом. Кроме того, это привлекает большее общественное внимание к проблеме и повышает вероятность возбуждения уголовных дел в отношении членов МГ.

Отдельным же пострадавшим лицам, в адрес которых поступают угрозы, не следует эмоционально реагировать и вступать в переписку со злоумышленниками. Но стоит фиксировать всё и посылать в правоохранительные органы жалобы.