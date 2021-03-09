Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-ботов для сбора данных

Как выяснил «Ъ», Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. Действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных, пояснили изданию в ведомстве. Для установления лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос.

Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать боты, через которые можно «пробивать» людей по базам, получая их телефоны, email, фотографии, а иногда и пароли. Популярный бот «Глаз Бога» на днях отключили от платежных систем.https://t.co/Fe2YZg4QO5 — It`s My Media (@itsmy_media) March 9, 2021

Российские власти начали проявлять беспокойство в связи с распространением в Telegram подобных ботов в начале года. Боты, такие как «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По данным источников «Ъ», «Глаз Бога», в частности, принимал оплату через «Юмани», Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ.

Недано «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, после чего в Telegram-канале сервиса появилось сообщение, что пополнение баланса в боте отключено и до 9 марта он будет бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.

Согласно законодательству, администраторы ботов, собирающих данные без согласия пользователей, могут быть привлечены к административной ответственности, утверждают некоторые эксперты. Однако штраф в размере 6000 рублей вряд ли подобные сервисы испугает, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Блокировка, по ее мнению, тоже может быть неэффективной, поскольку ее несложно обойти, но «формирование механизма уголовной ответственности за подобную деятельность, полагает эксперт, снизит популярность ботов».

В конце января Роскомнадзор уже требовал от Telegram прекратить распространение в мессенджере персональных данных россиян. Речь шла об одном из каналов в мессенджере, где появились данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях на митингах в поддержку Алексея Навального. О блокировке нескольких каналов, где распространялись данные как силовиков, так и протестующих, основатель мессенджера Павел Дуров сообщил 6 февраля.