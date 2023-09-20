Минэнерго хочет существенно поднять тарифы на электроэнергию для криптоферм

Несколько источников в энергетике рассказали «Ъ», что Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты.

Тарифы могут увеличить там, где наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей. Рост тарифов связан с нехваткой электроэнергии в таких регионах как Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Из-за низкой стоимости тарифов в них расположена большая часть криптовалютных ферм. Увеличение тарифов должно заставить майнеров уйти в другие регионы.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов предлагал органичить право недискриминационного доступа к электросетям для майнеров из-за опасности возникновения дефицита в некоторых регионах:

«Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство».

В настоящее время майнинг криптовалют не регулируется законодательством, поэтому энергетики обязаны обеспечивать подключение любых потребителей без предпочтения каких-либо категорий. Однако если майнеры будут получать доступ к электросетям раньше других, то это может привести к проблемам с распределением ресурсов.

«Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут», — пояснил Шульгинов. Тогда он имел в виду майнинг на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах.