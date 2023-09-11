Качество ответов чиновников на обращения в соцсетях проверит «Тайный гражданин»

Аналог «контрольной закупки», но для чиновников запустила Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог Регионы». В рамках проекта «Тайный гражданин» его участники будут писать обращения в различные официальные паблики, а потом передавать полученные от чиновников ответы экспертам.

Как в организации пояснили «Ъ», проект «Тайный гражданин» похож по своей сути на привычного для граждан «Тайного покупателя», который используется для проверки бизнеса в сфере услуг. В последнем случае проверяющий «под прикрытием» посещает рестораны или гостиницы и по итогам оценивает качество обслуживания. В случае с «Тайным гражданином» привлекаются «социально активные граждане», набор которых проводит компания-подрядчик.

Тесту обратной связи подвергаются официальные страницы губернаторов, правительств регионов, федеральных и региональных органов власти, подведомственных им учреждений, муниципалитетов.



«Социально активные граждане» отправляют в такие официальные паблики сообщения о каких-либо реальных существующих проблемах или запросы на предоставление той или иной информации. Далее они должны проследить, как будет обрабатываться их обращение, а потом передать эту информацию специальным экспертам, которые и будут оценивать качество предоставляемой обратной связи. По итогам проверки «Диалог Регионы» разработает внутренний рабочий рейтинг, доступ к которому получит каждый регион. Кроме того, все субъекты получат методические корректировки для дальнейшей работы в интернете.



Пилотный тест проекта уже состоялся с января по август текущего года. В его рамках было проведено 5 тыс. проверок, на каждый регион пришлось в среднем по 60 сообщений.

АНО «Диалог» — всероссийский правительственный межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Учреждён в 2019 году для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к органам власти, с помощью объединения технологических и управленческих практик в цифровой среде. В июле 2020 года АНО «Диалог» учредила новую организацию АНО «Диалог Регионы», которая занялась внедрением Центров управления регионами.

28 июля 2023 года АНО «Диалог» включена в санкционный список стран Евросоюза за «распространение дезинформации и пропаганды» в поддержку «спецоперации».