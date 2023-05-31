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31 May 2023

В Госдуму внесён законопроект об ужесточении ответственности за передачу телефонов в тюрьмы

По мнению авторов изменений, существующие штрафы в 5 тысяч рублей никак не сдерживают злоумышленников

В Госдуму внесён законопроект, усиливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в тюрьмы, колонии и изоляторы. 

Так, предлагается закрепить передачу или попытку передачи средств мобильной связи лицам, находящимся в заключении, как отдельный вид административного правонарушения с наказанием в виде штрафа от 25 до 50 тысяч рублей.

Александр Хинштейн, один из авторов инициативы, объясняет необходимость изменений в законодательстве тем, что действующие нормы ответственности  — штраф 5 тысяч рублей — «просто смехотворны»:

 

«Никакого сдерживающего эффекта эта мера не имеет априори. Теперь же злоумышленникам придется отвечать по всей строгости. Для этого мы вносим изменения в КОАП, УК и УПК».

 

Законопроект входит в пакет инициатив, которые также предусматривают уголовную ответственность за повторную передачу средств связи — до двух лет лишения свободы. 

По словам Хинштейна, количество преступлений, совершенных с использованием ИТ, растёт. В 2022 году они составили 26.5% от общего числа. 

Телефоны попадают в исправительные учреждения в том числе с помощью дронов. Ранее в первом чтении был принят законопроект, позволяющий сотрудникам ФСИН и другим силовикам сбивать беспилотники в зонах режимных объектов, за которые они отвечают.  

Госдума Александр Хинштейн уголовка тюрьма

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