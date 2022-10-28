Тема недели: запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

На этой неделе Госдума в первом чтении одобрила запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». На оба законопроекта по этой теме «Роскомсвобода» дала отрицательные отзывы, которые направила депутатам. Наши эксперты проанализировали документы и сделали вывод, что они содержат большое количество недостатков, не учитывают законодательства, местами не соответствуют заявленным целям и даже противоречат позиции авторов. Юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин комментирует:

«Как и многие другие законопроекты депутатов, этот не имеет реальной цели по регулированию. Уже только одно количество авторов – 390 – говорит за себя, при том что законопроект сам по себе несложный. С другой стороны, в нём столько недочётов, что возникает вопрос, а что делали все эти люди?

На мой взгляд, в происходящем больше пиара или даже отвлечения населения от других проблем. Почему в таких целях решили взять именно эту тему? Она созвучна тому, что сейчас льётся из телевизора и хорошо ложится в текущую повестку: мы, мол, противостоим влиянию западных ценностей и защищаем традиционные.

Подобного рода информацию и раньше нельзя было распространять свободно, сейчас просто прозвучал финальный аккорд. Формально стало хуже, но и раньше было так плохо, что особой разницы мы уже и не видим.

Сложно спрогнозировать, как законопроект в случае принятия отразится на людях. Формулировки настолько широки, что могут затронуть вообще всех, кто, по мнению властей, не укладывается в «традиционные» рамки. А что собой представляют эти рамки, непонятно тоже».