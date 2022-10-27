Госдума в первом чтении одобрила запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Госдума единогласно в первом чтении приняла пакет поправок о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Первый законопроект — №217471-8 — вносит изменения в федеральный закон «Об информации», вводя запрет на:

пропаганду ЛГБТ;

пропаганду педофилии;

демонстрацию ЛГБТ, а также информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

«Эти ограничения распространяются на информацию в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и рекламе», – сообщает в своём Telegram один из авторов поправок, депутат-единоросс, глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн.

Второй документ, №217472-8, устанавливает штрафы за нарушение вышеназванных запретов.

Запрет пропаганды ЛГБТ/Штрафы :

50 тыс — 400 тыс ₽ для граждан;

100 тыс — 800 тыс ₽ для должностных лиц;

800 тыс — 5 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц.

Запрет пропаганды педофилии/Штрафы:

200 тыс — 800 тыс ₽ для граждан;

400 тыс — 2 млн ₽ для должностных лиц;

1 млн — 10 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц.

Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков/Штрафы:

50 тыс — 200 тыс ₽ для граждан

100 тыс — 400 тыс ₽ для должностных лиц

800 тыс — 4 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц.

В разработке документов приняли участие около 400 депутатов из 450. Среди авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии от всех пяти фракций.

Депутаты связывают появление данных законопроектов с происходящими с февраля текущего года в России и за её пределами событиями. Так, Хинштейн мотивировал разработку новых поправок следующим образом:

«Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три». И это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, где формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора. Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии».

Его коллега по фракции и инфокомитету Антон Горелкин уже сейчас намекает медиаотрасли о том, что ей «пора готовиться к неизбежному».

«Я уверен, что все российские онлайн-кинотеатры и социальные медиа отнесутся к новым требованиям максимально серьезно. Но ждать ли нам того же западные платформы, которые уже сейчас показательно игнорируют российское законодательство и отказываются удалять очевидный экстремизм и прочий деструктивный контент?» – сказал депутат.

Не обошёл Горелкин вниманием и популярные глобальные интернет-платформы:

«Больше всего вопросов у меня к YouTube и TikTok, где полным полно роликов, явно пропагандирующих ЛГБТ — а благодаря их рекомендательным алгоритмам доступ к такому контенту может быть максимально широким. И если в отношении китайской соцсети у меня есть хоть какие-то надежды на определенный самоконтроль, то в случае с Google я прогнозирую полное отрицание – ведь корпорация уже давно не просто симпатизирует ЛГБТ-движению, а оказывает ему системную финансовую поддержку. Поэтому я прогнозирую жесткое противодействие новым законодательным инициативам со стороны зарубежных интернет-платформ. Оно будет открытым и жестким — как бывает всегда во время столкновения разных цивилизаций».

Но у правозащитников иное мнение относительно новых инициатив парламентариев. Согласно статистике Верховного Суда РФ, за всё время существования закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (с 2013 года) российские суды рассмотрели 123 дела об административных правонарушениях. При этом к штрафу было привлечено 34 человека, из которых только один иностранец, рассказывает юрист Максим Оленичев, работающий с ЛГБТ-людьми:

«Статистика демонстрирует нам важные тенденции: только в 28% случаев люди были признаны виновными, в 72% случаев протоколы были возвращены в полицию в связи с недостатками или дела прекращены судом без назначения наказания. Это говорит о том, что правовая дефиниция «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» сформулирована нечётко, что не позволяет судьям применять нормы права, они теряются, когда видят такие формулировки, потому что не понимают, что за ними скрывается. Другая причина [может заключаться в том, что] сотрудники полиции также не могут описать пропаганду. В моей практике в 2018 году суд вернул протокол, составленный полицейской, только потому, что она не смогла указать в протоколе, в чем же конкретно заключалась «гей-пропаганда». Коренная причина такого правоприменения в том, что конструкт «гей-пропаганда» сформулирован искусственно. «Гей-пропаганды» не существует, она существует только в головах депутатов, которые никогда не сталкивались с ЛГБТ-людьми и пропагандируют гомофобию и трансфобию, принимая расширительные законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ-людей в стране».

Центр защиты прав СМИ обращает внимание на нечёткость формулировок в законопроектах, особенно касаемо «демонстрации» и «пропаганды». «Главное отличие пропаганды от демонстрации в направленности информации и целях ее распространения. Но это все с точки зрения закона. На практике граница настолько размыта, что понять, что будет признано пропагандой, а что демонстрацией, — очень и очень сложно», – отмечает правозащитная организация.

Авторы законопроекта в своих законопроектах тоже ограничиваются достаточно общими формулировками, рассуждает Центр защиты прав СМИ. «Например, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснял, что «под запретом будет именно распространение информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, когда ЛГБТ подается как абсолютная норма». При этом просто упоминание нетрадиционных отношений в литературе, фильмах, СМИ и в интернете, не будет запрещено», – заявляют правозащитники.

Из всего этого организация делает вывод, что:

«Пропагандой ЛГБТ или педофилии не должны быть восприняты материалы, в которых формируется негативное отношение к героям, имеющим «нетрадиционную сексуальную ориентацию». А вот нейтральную или позитивную информация, которая касается темы ЛГБТ, вполне могут признать за пропаганду. Такая практика уже есть. Например, пропагандой ЛГБТ признавался материал хабаровского издания о том, что в одной из школ уволили учителя географии из-за его сексуальной ориентации. Суд назначил главному редактору издания штраф в 50 тыс. рублей. В основу постановления были положены показания свидетелей, например, кандидата психологических наук, и заключение специалиста-лингвиста. В заключении было указано, что в публикации формируется позитивное отношение к герою публикации (учителю-гею) и к нетрадиционным сексуальным отношениям в целом. Суд пришел к выводу, что статья об увольнении учителя-гея „может сформировать у подростков отрицательные, протестные чувства по отношению к гетеросексуалам вообще, к семье и родителям в частности“».

Эксперты «Роскомсвободы» проанализировали оба законопроекта и относительно первого, которым вводится запрет на вышеназванную «пропаганду», сделали вывод, что он содержит большое количество недостатков, а предлагаемые им дополнения и изменения не имеют регулирующего воздействия.

Кроме этого:

«Предложенные дополнения и изменения не носят даже технического характера и состоят из неопределенных и/или тавтологических формулировок, из-за чего не соответствуют качествам, предъявляемым к закону и норме права. Заявленные в пояснительной записке причины, обуславливающие необходимость принятия законопроекта, не учитывают существующего законодательства и основываются на голословных, необоснованных утверждениях не соответствующих действительности».

Естественно, такой законопроект мы поддержать не можем.

Второй законопроект, которым вводятся штрафы за нарушение новых запретов, также не снискал симпатий наших экспертов.



«Считаем, что большая часть дополнений или изменений состоят из неопределенных и/или тавтологических формулировок, из-за чего не соответствуют качествам предъявляемым к закону, а субъекты права из широкого толкования формулировок не могут ориентироваться на них как на критерии оценки правомерности своих деяний, а значит предлагаемые нормы не соответствуют ключевым понятия нормы права», – говорится в заключении «Роскомсвободы».



Заявленные в пояснительной записке причины, обуславливающие необходимость принятия законопроекта, не учитывают существующего законодательства, местами не соответствуют даже целям, заявленным в пояснительной записке и противоречат позиции авторов законопроекта, обозначенной в пояснительной записке, считают наши эксперты:

«Как именно, в текущих реалиях ограничение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях должно повысить рождаемость и защитить институт семьи, если согласно опросам ВЦИОМ за 2021 г. около 75% россиян негативно относятся к однополым бракам? При этом, исходя из широты формулировок и сложностей с регулированием обмена информации в его содержательной части, непонятно — почему авторы законопроекта считают, что его принятие не потребует дополнительных средств из бюджета, если обеспечение исполнения предлагаемых административных составов предлагается возложить на органы полиции и РКН, учитывая что они перегружены другими задачами, как в рамках правоохранительной деятельности, так и по ограничению распространения информации».

«Вдобавок, это создание дополнительной нагрузки на суды, так как специфика таких дел потребует проведения экспертиз (для определения характера информации и прочих критериев указанных самими автора законопроекта), а значит — увеличения сроков рассмотрения самих дел по предлагаемым составам, так и дел по другим административным составам, находящихся в производстве судов. Наконец, непонятно, как в некоторых случаях должно оказываться регуляторное воздействие на лиц распространяющих информацию анонимно или из-за рубежа, в отсутствие реальных механизмов обеспечения исполнения предлагаемых норм. По этой причине будет образовываться значительное число административных дел, где правонарушитель неизвестное лицо, что будет создавать дополнительную и бесполезную нагрузку на органы полиции», – подытоживают наши эксперты.



Оба отзыва на законопроекты направлены в Госдуму.

«Очевидно, что закон абсолютно гомофобский, и даже людоедский», – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

«Мало того, что он содержит множество противоречивых формулировок, так и само слово «пропаганда» не имеет до сих пор законодательного определения, а это значит, что правоприменитель будет сам набивать его смыслом, что приведет к очевидному перекосу на практике и преследованию граждан за любое высказывание в защиту ЛГБТ+ и любых форм нетрадиционных сексуальных предпочтений. Что это вообще такое?» – заявляет юрист.

Саркис Дарбинян также заметил, что принятый законопроект вступает в полное противоречие с нормами международного мягкого права, в том числе — Резолюциями, последовательно принятыми Советом по правам человека ООН в 2011, 2014 и 2019 году:

«И надо понимать, что Хинштейн, рассуждая о некоем цивилизационном противостоянии с Западом, как обычно пытается манипулировать сознанием людей, искажая реальность. Резолюцию ООН по ЛГБТ вопросу поддержали не только страны Запада, но и многие государства, никак к Западу не относящиеся, в том числе Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Эквадор и даже Монголия. А Россия тут находится в одном лагере с автократиями исламского типа вроде ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, а также Китаем, Эфиопией и другими странами с авторитарным режимом, где массово нарушаются права человека. Ни о каком противостоянии России и Запада тут речи не идёт. Это противостояние российских депутатов со всем цивизилованным миром, основанном на человекоцентричности и защите базовых прав человека».