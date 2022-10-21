В Госдуму внесены законопроекты о наказаниях за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»

Депутат-единоросс, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram рассказал, что так долго разрабатываемый им с коллегами по парламенту пакет поправок «о борьбе с пропагандой ЛГБТ» внесён в Госдуму:

«Этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов, выработанная по итогам парламентских слушаний в минувший понедельник.



Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров. Первым — свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин».

«Напомню, что законопроекты — вносят изменения в КоАП и в 5 федеральных законов, – также отметил Хинштейн. – Вводится запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии, а также ответственность за неисполнение».

Депутат Госдумы Петр Толстой также сообщил, что «пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму».

Позже два документа появились в базе российского парламента:

Законопроект №217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об уточнении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений)»;

Законопроект №217471-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Количество авторов поправок действительно впечатляет:

Стоит заметить, такая «авторско-законотворческая массовость» в российской парламентской практике встречается достаточно редко. Нет никаких сомнений, что все представленные поправки обязательно будут приняты.

Первыми поддержали инициативу 60 депутатов, входящих в межфракционную «группу по защите христианских ценностей».

«Проект опубликован сегодня, список авторов возглавляет сам Вячеслав Володин, – отмечает проект «Цифровое Средневековье». – К слову сказать, многие люди из этого списка вряд ли могут служить образцами хранителей семейных и прочих традиционных ценностей».

Несколько дней назад в Госдуме прошли парламентские слушания по обоим законопроектам, где Хинштейн сделал целый ряд достаточно тенденциозных заявлений:

«С начала специальной военной операции тема пропаганды ЛГБТ получила новую актуальность и звучание, потому что спецоперация происходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России, по выражению Президента, вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три».



Наше противостояние с Западом во многом носит именно цивилизационный характер. Сегодня Россия – форпост защиты и сохранения традиционных ценностей в противовес новым ценностям Запада, в первую очередь ЛГБТ, как нормы».

Кроме него и Вячеслава Володина, выступил ещё целый ряд депутатов, общественных и религиозных деятелей, журналистов и т.п.

Дискуссия в целом напоминала соревнование, кто кого сильнее напугает, когда взрослые люди делились своими впечатлениями от детских мультфильмов, комиксов, других проявлений западной культуры. Под огонь негодования тогда попали «Свинка Пеппа», «Назови меня своим именем», «Южный парк», «Человек-паук» (в прочтении одной из выступавших им оказалась уже «женщина-лесбиянка в инвалидном кресле»), да и вообще — новые поправки якобы «не только нравственный закон, это политический закон, защищающий нашу суверенность».

Володин привёл тогда статистику по американскому штату Мэриленд, где якобы «количество учеников школ, не определившихся с полом, выросло на 580%».

Досталось и отечественным звёздам эстрады, которые после принятия соответствующих законов «больше не будут себя так вести, потому что Минкультуры раньше давало им на это деньги, а сейчас — нет». «Если у них такая склонность исходя из заболеваний, то это один разговор, а если он просто хочет так себя вести, то другой. Мы сейчас защищаемся. Об этом речь», – заявил тогда Володин.

Религиозные деятели также высказали свою поддержку, в качестве аргументации приведя кроме всего прочего историю из Ветхого завета про Содом.

Теперь непосредственно о самих законопроектах:

Документ, которым вносятся изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывает владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей не допускать распространение «материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, материалов, содержащих нецензурную брань, а также материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

Им же вносятся поправки в закон «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и «О рекламе», суть которых — тот же самый запрет, что и для владельцев вышеупомянутых интернет-сервисов.

В «перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей» тоже будут внесены изменения. Вместо «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» информации под запрет попадёт «пропагандирующая либо демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», а также «способная вызвать у детей желание сменить пол».

Вводятся определённые ограничения для телевидения и радио (возрастные, а также временные — например, нельзя транслировать соответствующие передачи с 4.00 до 23.00 часов, а граждане после 18 лет смогут получить доступ только с помощью определённых кодов на платной основе). Анонсы и реклама должны будут распространяться с соответствующим предупреждением.

Кроме этого, запрещается распространение на аудиовизуальном сервисе соответствующей информационной продукции, если владельцем аудиовизуального сервиса не обеспечен запрет доступа несовершеннолетних к данной информационной продукции.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вторым документом вносятся изменения, которые предусматривают большие штрафы за нарушение описанных выше запретов.



За «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди взрослых предлагается штрафовать на сумму до четырёх миллионов рублей, за пропаганду среди несовершеннолетних — до пяти миллионов.



Также штрафы будут назначаться за распространение в сети данных, «пропагандирующих у несовершеннолетних смену пола».



Иностранцев, которые будут обвинены в «пропаганде ЛГБТ», предлагается выдворять из России.

Пропаганда педофилии будет наказываться административным штрафом в размере до 10 миллионов рублей. Что собой она представляет, пока не совсем ясно.

Российский Президент Владимир Путин в своих выступлениях нередко апеллирует к так называемым традиционным ценностям, противником которых, по его мнению, выступает современный Запад. В недавней речи, посвящённой «присоединению» украинских территорий, Путин, в частности, обвинил Запад в пропаганде трансгендерности среди несовершеннолетних и в том, что у детей в странах Запада вместо матери и отца есть «родитель номер один», «номер два» и «номер три» (эту же риторику, как вы помните, использовал депутат Хинштейн). При этом Путин ранее говорил, что представителей ЛГБТ-сообщества в России не дискриминируют. Отношения к внесённому законопроекту Кремль пока не высказал.