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March 29, 2021, 1:53 p.m.

Москва протестирует системы распознавания лиц за 45 миллионов рублей

Программа должна уметь группировать изображения по нескольким параметрам, объём данных тестовых заданий составит не менее 100 тысяч изображений.

АО «Электронная Москва», принадлежащее департаменту имущества столицы, выделило 45 млн руб. на ПО для тестирования системы распознавания лиц, сообщает «МБХ медиа». Согласно тендеру, программа должна будет создавать тестовые задания в виде наборов изображений, в которых модули индексации данных станут определять лица людей.

Программа будет группировать изображения по нескольким параметрам: полу, возрасту, наличию и типу бороды, очков, маски и расы. Объём данных тестовых заданий должен составлять не менее 100 тыс. изображений, «используемых одновременно в активных заданиях».

По итогам тестов ПО будет присваивать модулям индексации данных оценку и формировать рейтинг. Система должна поддерживать интерфейсы таких модулей как FindFace SDK, VisionLabs LUNA Enterprise, Tevian FaceSDK и Synesis Kipod.

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведение итогов — 16.04.2021. Мы проследим за судьбой данного тендера, либо это можете сделать вы сами с помощью портала мониторинга госзакупок.

Ранее сообщалось, что на столичную систему видеонаблюдения потратят порядка 28,5 млрд руб. Этой суммы должно хватить на обеспечение работы почти 176 тыс. камер и передачи с них изображения в единый центр хранения данных (ЕЦХД) в период с 2021 по 2023 годы.

Москва ПО распознавание лиц слежка госзакупки мэрия тендер

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