Российские интернет-платформы влились в эксперимент по регистрации пользователей через «Госуслуги»

Регистрация новых пользователей в на интернет-площадках через официальный портал госуслуг в тестовом режиме стартовала в России. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователи соцсетей, онлайн-магазинов и иных площадок теперь смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на других ресурсах:

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг».

Отмечается, что персональные данные передаваться не будут.



Помимо этого, аккаунт на портале госуслуг можно будет использовать в качестве аналога авторизации при заключении договоров о купле-продаже на специальных сервисах. В настоящее время в этой сфере есть ограничение по сумме в заключаемом договоре до 10 млн рублей.



Участие в эксперименте подтвердили «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter, сообщает «Ъ».

«Авито», «Авто. ру» и HeadHunter в течение трех месяцев начнут авторизовать пользователей через портал «Госуслуги», а при совершении сделок появится возможность использовать простую электронную подпись.https://t.co/NNNHfwKLvX — Коммерсантъ (@kommersant) April 5, 2021

Авторизация через «Госуслуги» повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили, полагает руководитель направления по работе с госорганами «Авито» Анна Верещагина.



Инициатива Минцифры может сократить число мошенничеств и сделает процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым, соглашаются в пресс-службе «Авто.ру». «В будущем мы планируем настроить подобную интеграцию и для других наших сервисов объявлений», речь идет, например, о сервисах «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Объявления», уточнили там.



Первые этапы интеграции включают кросс-авторизацию пользователей (соискателей и работодателей) на HH.ru и «Госуслугах», рассказали в HeadHunter. В дальнейшем планируется реализовать для пользователей доступ к электронной трудовой книжке и трудовым договорам, возможность подать заявление на выплату пособий по безработице, а для работодателей — создать единое окно для взаимодействия с персоналом, уточнили в компании.



Обеспечить подключение к ЕСИА для коммерческих организаций с целью верификации пользователей власти обещают уже не первый год, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, но число желающих всегда было больше, чем позволял функционал системы. По мнению эксперта, возможность идентифицировать пользователя через «Госуслуги» способствует развитию онлайн-сервисов за счет повышения доверия к площадке и сделкам.



Простая электронная подпись по закону проставляется с использованием паролей или кодов, полученных по СМС или через push-уведомления, рассказал преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. «Возможно, в рамках эксперимента подписание будет осуществляться через личный кабинет на «Госуслугах» по аналогии с тем, как сейчас банки при выдаче кредитов запрашивают у вас выписки из ПФР через тот же портал»,— отмечает Блинов. Либо, добавляет он, пользователи смогут, не покидая портал, получить СМС или push-уведомления для подписания документов.



Но для пользователей есть и определенные риски. В случае реализации функционала заключения договоров с электронной подписью, уточняет Олег Блинов, государство получит возможность узнать о доходах пользователей сервисов. Потенциально такая информация, по его мнению, может использоваться ФНС для повышения эффективности сбора налогов.



Постановление вступило в силу 1 апреля, до 1 июля вход через «Госуслуги» должен появиться у сервисов, принимающих участие в эксперименте.

Напомним, в марте прошлого года портал Авто.ру был внесён в реестр организавторов распространения информации (ОРИ), что обязывает его сохранять данные обо всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку, аудио-, видео- и другие медиасообщения. Всю сохраняемую информацию участник реестра ОРИ должен предоставлять правоохранительным органам по первому требованию.