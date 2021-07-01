В ЕС заработали единые ковид-сертификаты

С 1 июля на всей территории Евросоюза и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Свидетельства будут трех видов — подтверждающие вакцинацию от коронавируса, содержащие информацию о негативном ПЦР-тесте или сообщающие о выздоровлении после перенесенной болезни. Основная цель документа — облегчить поездки в условиях пандемии, прежде всего в сезон летних отпусков. Однако обязательным он не является.

Документ выдается как в бумажном, так и в электронном виде и имеет QR-код, который можно использовать при помощи мобильного телефона. Предполагается, что свидетельство будет действовать в течение одного года. Документ могут получить и иностранцы после пересечения границы ЕС, но выдаётся он по усмотрению властей конкретной страны, которые будут рассматривать их медицинские документы. Кто именно выдает сертификаты, тоже зависит от каждой страны. Предусмотрено, что люди будут получать их, например, в центрах вакцинации или врачебных кабинетах, в которых им сделали прививку.

Что касается вакцины, то для QR-кода нужна зарегистрированная в Евросоюзе. Сейчас таких четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Возможно, страны признают и рекомендованные ВОЗ к использованию в условиях чрезвычайной ситуации индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac. Российский "Спутник V" пока не имеет допуска ни от ВОЗ, ни от Европейского агентства лекарственных средств.

Граждане России, Украины и Беларуси тоже имеют право на ковид-сертификаты ЕС. Но для этого необходимо выполнить определенные условия https://t.co/41QR6QGm47 — DW на русском (@dw_russian) July 1, 2021

Сертификаты могут понадобиться при регистрации в отеле, посещении культурных и спортивных мероприятий, богослужений, а также парикмахерских, фитнес-центров или ресторанов. Государства-члены ЕС, впрочем, имеют право экстренно вернуть былые ограничения при появлении новых вариантов вируса.

Сертификаты действуют в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью шенгенской зоны. Европейские авиакомпании предупреждают об очередях при регистрации из-за дополнительных проверок. Среднее время регистрации увеличивается на 500% — до двенадцати минут на одного пассажира. Поэтому путешественники должны планировать больше времени на вылет.

В России в Москве с 28 июня заработала система QR-кодов, без которых нельзя попасть во внутренние помещения заведений общепита и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. С 12 июля QR-код понадобится и для доступа на летние веранды кафе.