QR-коды могут ввести в московском общественном транспорте и магазинах

В Москве могут ввести QR-коды для общественного транспорта, магазинов и некоторых других отраслей, но «может быть, не совсем в ближайшее время». Об это заявил глава департамента торговли и услуг московского правительства Алексей Немерюк:

«Давайте вот так уж прямо: общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть».

Два источника в столичной мэрии рассказали РБК, что расширение системы QR-кодов обсуждается, но решение по этому поводу еще не принято. «В дальнейшем QR-коды могут быть введены и в театрах, такие идеи уже высказывались. Точно пока говорить нельзя, но меры будут веерные, через пару месяцев может дойти и до транспорта», — сказал один из собеседников РБК. Второй источник уточнил, что обсуждается введение QR-кодов и в кинотеатрах.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что власти столицы пока не собираются вводить QR-коды для проезда на общественном транспорте, посещения фитнес-клубов и парикмахерских. По ее словам, этот вопрос «не рассматривается». При этом Ракова оговорила, что подобные решения будут приниматься в зависимости от текущей ситуации.



Система QR-кодов в Москве заработала с 28 июня. Без них нельзя попасть во внутренние помещения заведений общепита и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. С 12 июля QR-код понадобится и для доступа на летние веранды кафе.



Получить код можно в трех случаях: пройденная вакцинация от COVID-19; отрицательный ПЦР-тест на заболевание, сделанный не ранее, чем три дня назад; либо уже перенесенный за последние полгода коронавирус. Отметка о последнем должна быть в официальном реестре, поэтому те, кто переболел бессимптомно или не имеет справки, получить код не смогут.

Власти Московской области заявляли о возможном введении с 1 июля обязательного требования о наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, для допуска в общественный транспорт.

«Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», - сказала недавно министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.