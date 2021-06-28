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Аналитика
28 June 2021

Питание с QR

Запрет на обслуживание без QR-кода в столичных кафе и ресторанах вступил в силу — данный код могут получить только те, кто переболел коронавирусом меньше полугода назад или прошёл вакцинацию, либо получил отрицательный ПЦР-тест (последний действителен не более 3 суток); как выяснилось, ещё не все заведения готовы к введению такого сервиса, к тому же есть вероятность подделки.

В Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

 

 

Код могут получить те, кто завершил полный курс вакцинации от коронавируса, в течение полугода до момента визита в кафе перенес COVID-19 (факт заболевания должен быть зафиксирован медиками), либо не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.

 

 

Прошедшие проверку посетители могут находиться внутри кафе и ресторанов без масок и перчаток, однако сотрудники заведения обязаны носить эти средства индивидуальной защиты. Для получения заказа навынос и по доставке QR-код не требуется. Без QR-кода до 12 июля можно будет находиться на летних верандах столичных ресторанов.

 

Напомним, получить QR-код можно с 25 июня в регистратуре московской поликлиники либо с помощью нескольких городских цифровых сервисов:

  • сайт mos.ru;
  • ресурс ЕМИАС.ИНФО;
  • электронная медицинская карта Москвы;
  • Единый портал государственных и муниципальных услуг или специализированное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Как уточняет РБК, со ссылкой на комментарий главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, дети и туристы должны сдать ПЦР-тест для посещения кафе, говорил . Такая же мера предусмотрена для тех, кто успел получить только первую дозу вакцины. ПЦР-тест необходимо сделать в одной из лабораторий Москвы, подключенной к системе ЕМИАС.

 

Проверить QR-коды для посещения кафе можно в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале:

«Московский транспорт»: откройте меню приложения, выберите «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)». Отсканируйте код камерой смартфона (App Store, Google Play и AppGallery). Авторизовываться необязательно».

В свою очередь для проверки QR-кода в приложении «Помощник Москвы» необходимо авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Нарушения», нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» выбрать «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)», отсканировать код камерой (App Store и Google Play).

Как уточняется, в ближайшее время функция будет доступна в приложении «Метро Москвы».

 

Пропускная система смогла заработать пока не во всех заведениях общепита столицы. Так, самый первый открывшийся в России ресторан McDonald's, на Пушкинской площади, не принимает QR-коды и закрыт на вход. Открыта лишь одна касса, можно заказать еду на ней или через девушку с планшетом на улице.

Сотрудница заверила РИА Новости, что система QR-кодов для входа в зал будет запущена «в ближайшее время».

 

По словам журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, хотя система QR-кодов уже давно активно продвигается столичной мэрией, от неё всякий раз приходилось отказываться по ряду причин, одна из которых — простота в подделке кода:

«Мэрия Москвы уже не впервые пытается куда-нибудь эти QR-коды обязательно приткнуть, но пока ни разу толком не получалось. Возможно, вы, даже будучи москвичом, никогда не слышали о том, что в административные учреждения тоже нужно было входить по QR-коду. Но такое водилось, правда, не проработало вообще ни дня. Сейчас продержится подольше, но все равно ненадолго. В нынешнем виде — стопроцентно точно.

Просто потому, что QR-код невероятно легко подделывается. В смысле, генерируется QR-код со ссылкой на страницу, внешне неотличимую от страницы Госуслуг с нужными данными. То есть, бизнес такой: присылаешь данные паспорта (нужны даже не все цифры) и ФИО, причем, буквально, как в старинном анекдоте, то есть, только инициалы. А тебе за малую мзду на каком-нибудь домене, типа gosuslugi.ru.vakcine.net генерят страничку, которую ты и показываешь охранникам заветной рыгаловки. Очень странно будет, если такая услуга не появится уже сегодня или уже не появилось.

Так что нынешним QR-кодам совершенно точно долго не жить. Но, я уверен, ни Собянин, ни ДИТ его на этом не остановятся с внедрением чудесных квадратиков».

 

Введенные в России ограничения будут действовать весь период пандемии, когда их отменят — неизвестно, поэтому нужно «привыкать» к жизни с ними, в том числе, с необходимостью иметь QR-коды для доступа к ряду услуг. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что прогнозы по достижению необходимого уровня иммунизации и соответствующей отмене ограничений «рискуют стать крайне неточными». «Очевидно одно, что эти ограничения будут действовать и действуют на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще – на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить. Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь», — ответил Песков на вопрос, придется ли теперь жить с QR-кодами.

Стоит заметить, слова Пескова не все пользователи встретили с энтузиазмом, многие из которых видят в действиях властей не столько желание победить коронавирус, сколько ввести тотальный контроль, некоторых же не утраивает некоторая неразбериха, связанная с получением QR-кода:

 

Но в основном к данной мере люди относятся скорее с юмором, чем неприятием:

Москва ДИТ коронавирус Собянин мэрия карантин QR-код кафе рестораны чекины общепит

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