Питание с QR

В Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня в Москве посетить кафе или ресторан можно только при наличии QR-кода.



Подробнее о том, как оформить QR-код и как его проверить:https://t.co/Ht9amhIDwX#коронавирус #вакцинация #MosRu pic.twitter.com/gnNDRCW3fk — Москва (@moscow) June 28, 2021

Код могут получить те, кто завершил полный курс вакцинации от коронавируса, в течение полугода до момента визита в кафе перенес COVID-19 (факт заболевания должен быть зафиксирован медиками), либо не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Сегодня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те, кто сделал прививку, переболел COVID-19 или имеет отрицательный ПЦР-тест. Для этого на входе нужно предъявить QR-код https://t.co/XsvlZ3hZ38 — НТВ (@ntvru) June 28, 2021

Прошедшие проверку посетители могут находиться внутри кафе и ресторанов без масок и перчаток, однако сотрудники заведения обязаны носить эти средства индивидуальной защиты. Для получения заказа навынос и по доставке QR-код не требуется. Без QR-кода до 12 июля можно будет находиться на летних верандах столичных ресторанов.

Напомним, получить QR-код можно с 25 июня в регистратуре московской поликлиники либо с помощью нескольких городских цифровых сервисов:

сайт mos.ru;

ресурс ЕМИАС.ИНФО;

электронная медицинская карта Москвы;

Единый портал государственных и муниципальных услуг или специализированное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Как уточняет РБК, со ссылкой на комментарий главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, дети и туристы должны сдать ПЦР-тест для посещения кафе, говорил . Такая же мера предусмотрена для тех, кто успел получить только первую дозу вакцины. ПЦР-тест необходимо сделать в одной из лабораторий Москвы, подключенной к системе ЕМИАС.

Проверить QR-коды для посещения кафе можно в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале:

«Московский транспорт»: откройте меню приложения, выберите «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)». Отсканируйте код камерой смартфона (App Store, Google Play и AppGallery). Авторизовываться необязательно».

В свою очередь для проверки QR-кода в приложении «Помощник Москвы» необходимо авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Нарушения», нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» выбрать «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)», отсканировать код камерой (App Store и Google Play).



Как уточняется, в ближайшее время функция будет доступна в приложении «Метро Москвы».

Пропускная система смогла заработать пока не во всех заведениях общепита столицы. Так, самый первый открывшийся в России ресторан McDonald's, на Пушкинской площади, не принимает QR-коды и закрыт на вход. Открыта лишь одна касса, можно заказать еду на ней или через девушку с планшетом на улице.



Сотрудница заверила РИА Новости, что система QR-кодов для входа в зал будет запущена «в ближайшее время».

По словам журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, хотя система QR-кодов уже давно активно продвигается столичной мэрией, от неё всякий раз приходилось отказываться по ряду причин, одна из которых — простота в подделке кода:

«Мэрия Москвы уже не впервые пытается куда-нибудь эти QR-коды обязательно приткнуть, но пока ни разу толком не получалось. Возможно, вы, даже будучи москвичом, никогда не слышали о том, что в административные учреждения тоже нужно было входить по QR-коду. Но такое водилось, правда, не проработало вообще ни дня. Сейчас продержится подольше, но все равно ненадолго. В нынешнем виде — стопроцентно точно.



Просто потому, что QR-код невероятно легко подделывается. В смысле, генерируется QR-код со ссылкой на страницу, внешне неотличимую от страницы Госуслуг с нужными данными. То есть, бизнес такой: присылаешь данные паспорта (нужны даже не все цифры) и ФИО, причем, буквально, как в старинном анекдоте, то есть, только инициалы. А тебе за малую мзду на каком-нибудь домене, типа gosuslugi.ru.vakcine.net генерят страничку, которую ты и показываешь охранникам заветной рыгаловки. Очень странно будет, если такая услуга не появится уже сегодня или уже не появилось.



Так что нынешним QR-кодам совершенно точно долго не жить. Но, я уверен, ни Собянин, ни ДИТ его на этом не остановятся с внедрением чудесных квадратиков».

Введенные в России ограничения будут действовать весь период пандемии, когда их отменят — неизвестно, поэтому нужно «привыкать» к жизни с ними, в том числе, с необходимостью иметь QR-коды для доступа к ряду услуг. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.



Он отметил, что прогнозы по достижению необходимого уровня иммунизации и соответствующей отмене ограничений «рискуют стать крайне неточными». «Очевидно одно, что эти ограничения будут действовать и действуют на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще – на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить. Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь», — ответил Песков на вопрос, придется ли теперь жить с QR-кодами.

Стоит заметить, слова Пескова не все пользователи встретили с энтузиазмом, многие из которых видят в действиях властей не столько желание победить коронавирус, сколько ввести тотальный контроль, некоторых же не утраивает некоторая неразбериха, связанная с получением QR-кода:

Я все думаю. когда у нас кончится терпение и кончится ли оно. Мы уже даже не бараны, те хоть упрямы, мы просто непонятные существаhttps://t.co/RunzWEd1J1 — Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) June 26, 2021

Распечатай и как QR-код тыкай в рожу уверовавшим что государство заботится об их здоровье pic.twitter.com/zEwvmiX4at — Мöжем Öбнулить🏴‍☠️ (@antoxxatoxa) June 26, 2021

У меня только 1 укол из 2х. Мне QR-код не положен. При этом сертификат о прививке не действует. Зашибенно pic.twitter.com/xfe0iyjft0 — я не знаю ⁷ (@ibonehuii) June 28, 2021

Чая? Стаканов 6? А покажите свой QR код!!!

Ну и что, что из деревни! pic.twitter.com/62yOOtwdpN — hudoznik (@hudoznik2) June 25, 2021

- Я сдавала антитела в гос больнице?

- В гос больнице.

- Они есть в ЕМИАС?

- Есть.

- По ним ориентируются все ковидные стационары?

- Ориентируются.

- Где мой QR-код?

- Какой QR-код? pic.twitter.com/0TVKOWQEv8 — далеко ли Вавилон? (@NkBasya) June 25, 2021

Но в основном к данной мере люди относятся скорее с юмором, чем неприятием:

Из запасов народной мудрости:



На переправе коней прививают



Старый конь qr-код не портит



Семеро одного привьют



Антитела по осени считают



Одну вакцину беру, вторую прививаю, третья мерещится — Леонид Лялин (@lsl_2013) June 25, 2021

- Ваш QR код?

- Вот.

- ПЦР тест?

- Вот.

- Тест на антитела?

- Вот он.

- Заявление на ревакцинацию?

- Вот. Копия.

- Талон на ревакцинацию?

- Вот, к заявлению приколот.

- Проходите. Что вам?

- БигМак и колу. — андрей (@dron0356) June 22, 2021

Скачал себе свой QR код чипированного гражданина 🤖 pic.twitter.com/7NYBg3P1OO — Constantine (@CKonovalov) June 22, 2021