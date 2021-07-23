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23 июля 2021

Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» The Insider

Также в список попали несколько журналистов «Проекта» и «Открытых медиа».

Минюст внёс в реестр СМИ-«иностранных агентов» издание The Insider, которое известно благодаря расследованиям, в том числе о сотрудниках ФСБ-«отравителях Навального». Кроме того, в список попали несколько журналистов:  Михаил Рубин , Софья Гройсман, Юлия Апухтина («Проект»), Илья Рождественский («Открытые медиа») и Алексей Постернак.

«Реестр СМИ - иностранных агентов скоро станет удобной онлайн-закладкой на качественные СМИ»пишет телеграм-канал «Цифровое Средневековье».

 

 

На прошлой неделе деятельность интернет-издания «Проект», получившего известность благодаря публикации журналистских расследований, была признана нежелательной на территории России. Также Минюст включил пять журналистов издания в список СМИ-иноагентов. Кроме того, в тот же день в перечень иноагентов включили сотрудников «Открытых медиа» и одного из авторов «Радио свобода».

Через несколько дней Instagram заблокировал аккаунт «Проекта» «за нарушение правил сообщества».

 

«Вероятно, кто-то виртуозно нажаловался, но получается, что Facebook подыграл российской власти. Для них «Проект» тоже оказался нежелателен»,  написал главный редактор  Republic Дмитрий Колезев.

 

«Роскомсвобода» выступает в поддержку журналистов, за свободу прессы и против абсурдных ярлыков цензуры!

 

UPD.  The Insider заявил, что редакция продолжает работать в прежнем составе и сохранит редакционную политику: «Мы и дальше продолжим знакомить наших читателей с общественно важной информацией в полном объеме и без цензуры, в соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом».

цензура Минюст Открытые медиа иноагенты Проект преследование СМИ The Insider

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