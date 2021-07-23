Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» The Insider

Минюст внёс в реестр СМИ-«иностранных агентов» издание The Insider, которое известно благодаря расследованиям, в том числе о сотрудниках ФСБ-«отравителях Навального». Кроме того, в список попали несколько журналистов: Михаил Рубин , Софья Гройсман, Юлия Апухтина («Проект»), Илья Рождественский («Открытые медиа») и Алексей Постернак.

«Реестр СМИ - иностранных агентов скоро станет удобной онлайн-закладкой на качественные СМИ», — пишет телеграм-канал «Цифровое Средневековье».

❗️Издание The Insider и пятерых журналистов включили в список иноагентов pic.twitter.com/Sghe4IRbNz — The Bell (@ru_thebell) July 23, 2021

На прошлой неделе деятельность интернет-издания «Проект», получившего известность благодаря публикации журналистских расследований, была признана нежелательной на территории России. Также Минюст включил пять журналистов издания в список СМИ-иноагентов. Кроме того, в тот же день в перечень иноагентов включили сотрудников «Открытых медиа» и одного из авторов «Радио свобода».

Через несколько дней Instagram заблокировал аккаунт «Проекта» «за нарушение правил сообщества».

«Вероятно, кто-то виртуозно нажаловался, но получается, что Facebook подыграл российской власти. Для них «Проект» тоже оказался нежелателен», — написал главный редактор Republic Дмитрий Колезев.

«Роскомсвобода» выступает в поддержку журналистов, за свободу прессы и против абсурдных ярлыков цензуры!

UPD. The Insider заявил, что редакция продолжает работать в прежнем составе и сохранит редакционную политику: «Мы и дальше продолжим знакомить наших читателей с общественно важной информацией в полном объеме и без цензуры, в соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом».