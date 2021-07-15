Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным в России

Деятельность интернет-издания «Проект», получившего известность благодаря публикации журналистских расследований, признана нежелательной на территории России. Об этом следует из заявления Генрокуратуры. «Нежелательной» организации запрещено вести любую деятельность в России. За сотрудничество с ней граждане РФ могут быть привлечены к уголовной ответственности.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Также Минюст включил пять журналистов издания в список СМИ-иноагентов. Это главный редактор «Проекта» Роман Баданин и авторы Пётр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.

Кроме того, в этот же день в перечень иноагентов включили сотрудников «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина, а также автора «Радио свобода» Елизавету Маетную.

«"Проект" стал нежелательной организацией. Это означает, что прямо сейчас на всех его журналистов можно заводить уголовные дела «за участие». Пока же им ещё и выписали волчьи билеты в виде статуса физлица-СМИ-иноагента. Он неприятен, но не опасен. В отличие от нежелательности. А что это такое? А это путинский орденок. «Вы враги». Как при Сталине враги народа не совершали преступлений, а были топливом репрессий, так и здесь. Внеюридический и даже внесудебный статус», — пишет опозиционный политик Дмитрий Гудков.

«"Проект" признали даже не иностранным агентом, а сразу «нежелательной организацией», то есть всем, кто продолжит сотрудничество, светит тюрьма. Жестко, — отреагировал журналист Дмитрий Колезев.

«Какая дичь, поддержка коллегам», — пишет Медиазона.

⚡️⚡️⚡️ Издание «Проект» получило престижную журналистскую премию!



Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность издания. Главреда и сотрудников внесли в список «иностранных агентов». — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) July 15, 2021

В конце июня полиция приходила к журналистам издания «Проект» с обысками. Речь идёт о главном редакторе издания Романе Баданине, а также его заместителе Михаиле Рубине и корреспондентке Марии Жолобовой. У них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Баданина также обыскали машину и взяли с него и его адвоката подписку о неразглашении.

В «Проекте» сообщали, что накануне обысков был анонсирован выход журналистского расследования об активах семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое делала Жолобова совместно с Баданиным.

Можно предположить, что в конце июня журналистов "Проекта" обыскивали по старому делу о клевете специально, чтобы изъять технику и поискать какие-нибудь документы и материалы для доказательства связи с "нежелательной организацией". — Dmitry Kolezev (@kolezev) July 15, 2021

«Роскомсвобода» выступает в поддержку качественной расследовательской журналистики, которую на протяжении всей своей деятельности демонстрировал «Проект». Очередной абсурдный ярлык от чиновников снова бьёт по свободе слова в нашей стране.