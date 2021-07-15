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15 July 2021

Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным в России

По мнению ведомства, его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны; очередной абсурдный ярлык от чиновников снова бьёт по свободе слова в нашей стране.

Деятельность интернет-издания «Проект», получившего известность благодаря публикации журналистских расследований, признана нежелательной на территории России. Об этом следует из заявления Генрокуратуры. «Нежелательной» организации запрещено вести любую деятельность в России. За сотрудничество с ней граждане РФ могут быть привлечены к уголовной ответственности.

 

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится на сайте ведомства. 

 

Также Минюст включил пять журналистов издания в список СМИ-иноагентов. Это главный редактор «Проекта» Роман Баданин и авторы Пётр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова

Кроме того, в этот же день в перечень иноагентов включили сотрудников «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина, а также автора «Радио свобода» Елизавету Маетную.

 

«"Проект" стал нежелательной организацией. Это означает, что прямо сейчас на всех его журналистов можно заводить уголовные дела «за участие». Пока же им ещё и выписали волчьи билеты в виде статуса физлица-СМИ-иноагента. Он неприятен, но не опасен. В отличие от нежелательности. А что это такое? А это путинский орденок. «Вы враги». Как при Сталине враги народа не совершали преступлений, а были топливом репрессий, так и здесь. Внеюридический и даже внесудебный статус», — пишет опозиционный политик Дмитрий Гудков. 

 

«"Проект" признали даже не иностранным агентом, а сразу «нежелательной организацией», то есть всем, кто продолжит сотрудничество, светит тюрьма. Жестко, — отреагировал журналист Дмитрий Колезев.

«Какая дичь, поддержка коллегам», — пишет Медиазона. 

 

 

В конце июня полиция приходила к журналистам издания «Проект» с обысками. Речь идёт о главном редакторе издания Романе Баданине, а также его заместителе Михаиле Рубине и корреспондентке Марии Жолобовой. У них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Баданина также обыскали машину и взяли с него и его адвоката подписку о неразглашении.

В «Проекте» сообщали, что накануне обысков был анонсирован выход журналистского расследования об активах семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое делала Жолобова совместно с Баданиным.

 

 

«Роскомсвобода» выступает в поддержку качественной расследовательской журналистики, которую на протяжении всей своей деятельности демонстрировал «Проект». Очередной абсурдный ярлык от чиновников снова бьёт по свободе слова в нашей стране.

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