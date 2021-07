Дайджест преследований СМИ: июнь'2021

Риски профессии журналиста в России за последние годы выросли. Так считает большинство сотрудников независимых СМИ, которых опросил «Левада-центр». Среди главных проблем своей профессии репортеры называют цензуру, а также давление со стороны государства и собственников. Многие опрошенные сталкивались с прослушкой и нападениями. О цензуре и давлении читайте в нашем дайджесте.

ПРИЗНАНИЕ ИНОАГЕНТАМИ

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон, по которому стало возможно признавать иноагентом СМИ. Для попадания в этот список Минюста СМИ достаточно иметь иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан. Признанное иноагентом СМИ должно в течение месяца зарегистрировать в России юрлицо и ставить пометки о своем статусе во всех публикациях, иначе ему грозит блокировка. Подробнее читайте в карточках Центра защиты прав СМИ.

После закрепления за редакцией статуса иноагента появляется риск, что издание закроется, поскольку теряет финансирование, рекламу, происходит урезание зарплат сотрудников, отказ сотрудничать с внештатными авторами, отказ от офисов и всяческое сокращение расходов.

Собрали, что произошло со СМИ, признанными иноагентами, в этом месяце.

3 июня — спор Захаровой и Венедиктова о законе о СМИ-иноагентах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Они встретились на деловом завтраке и стали обсуждать СМИ-иноагентов. Дискуссия на тему СМИ-иноагентов длилась полтора часа.

Главред «Эха» отметил, что закон плохо написан и возникают трудности с его трактовкой.

«Нужно ли иностранным СМИ, аккредитованным в России, говорить про иноагента? Закон на это не отвечает. Вас могут хлопнуть, а могут не хлопнуть. Самое страшное, что есть в этих законах, это внесудебные решения. Когда медиа не может защититься от этого, это делает Минюст у нас, это делают в других странах, не знаю, кто. То есть с начала мы вас объявим, а вы в судах защищайтесь», — сказал он.

Также Венедиктов отметил, что журналисты и люди, сотрудничающие со СМИ-иноагентами, боятся, что их тоже объявят иноагентами. Это заявление вызвало недоумение у Марии Захаровой. «Чего боятся? А боятся почему?» — не могла понять представитель МИДа.

«Вы говорите, что СМИ должны сопротивляться любым ограничениям. Последние месяцы идет системная массированная маркировка американскими соцсетями всего контента, который представлен зарубежными СМИ с аналогичными пометками: что данный ресурс или информация поддерживается или подготовлена со стороны зарубежных государств и правительств», — ответила Захарова.

Здесь стоит напомнить, что согласно закондательству, ведение реестра СМИ-иноагентов было поручено Министерству юстиции по согласованию с МИД РФ.

3 июня — российское издание VTimes объявило о закрытии из-за признания его иноагентом. Издание прекратило работать 12 июня. В издании объяснили, что статус иноагента разрушает бизнес-модель VTimes и делает почти невозможным сотрудничество как с рекламодателями, так и с экспертами.

«Видимо, первая крупная жертва закона о СМИ-иноагентах — закрывается издание VTimes, которое создала бывшая команда «Ведомостей». Вот так: в «Ведомостях» сменили руководство, а созданного конкурента прибили статусом иноагента. От старых «Ведомостей» теперь ничего не осталось», — отреагировал главный редактор интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев.

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала закрытие издания, заявив, что не знает, что такое VTimes.

«Они являются СМИ. Их никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ», — добавила она.

Редакция Vtimes собирается создать новое медиа после того, как издание вынужденно закрылось из-за внесения Минюстом в список СМИ-«иноагентов».

Редакция VTimes после закрытия 12 июня создаст новое медиа. Пока читателей попросили не отписываться от рассылки издания https://t.co/upCcoJAeOq — МБХ медиа (@MBKhMedia) June 11, 2021

4 июня — Суд оставил «Медузу» в списке СМИ-иноагентов. Издание сообщило о финансовых проблемах и потере рекламодателей из-за внесения в реестр иноагентов.

8 Июня — главреда Gazeta.SPb оштрафовали из-за упоминания «Альянса врачей» без маркировки иноагента. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на четыре тыс. руб. главреда Gazeta.SPb Марию Кустову из-за того, что в материале издания упоминался «Альянс врачей» без маркировки иноагента.

11 июня — «Голос Америки» и «Радио Свобода» отказываются соблюдать закон об иностранных агентах: «Голос Америки» не учредил российское юрлицо, а «Радио Свобода» систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.

15 июня — издание «Медиазона» могут признать в России «иноагентом».

16 июня — ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу ООО «РСЕ/РС» о многомиллионных штрафах, наложенных на «Радио Свобода»и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке материалов, согласно законодательству о СМИ-«иноагентах».

28 июня — на «Новую газету» подал жалобу в СК бывший член ОНК Москвы Александр Ионов. Он планирует провести проверку «Новой» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах».

ДАВЛЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ

3 июня — Независимая нефтегазовая компания (ННК), подконтрольная экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, подала иск к РБК на 500 млн руб. В такую сумму она оценила размер нематериального (репутационного) вреда, который, по её мнению, могла нанести статья РБК о покупке «Роснефтью» Пайяхскоого месторождения, опубликованная 2 декабря 2020 года. Обоснование этой суммы в иске не приводится.

«Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал руководитель объединённой редакции РБК Пётр Канаев.

10 июня — на Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков по ч. 1 ст. 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ». Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 1,5 млн руб. Дата судебного заседания пока не назначена.



По данным СМИ, донос на Дудя написала «Лига безопасного интернета».

13 июня — 19-летняя журналистка Ника Самусик стала подозреваемой по уголовному делу за съёмку для телеграм-канала Sota перформанса со стрельбой на Красной площади. Речь идёт об акции Павла Крисевича, который дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а затем имитировал самоубийство.

Павла Крисевича и Нику Самусик, задержанных сегодня на Красной площади, увезли из Управления внутренних дел по ЦАО на медосвидетельствование.



Фото: Мансур Гильманов pic.twitter.com/2hak2vzlOF — SOTA (@SotaVision) June 11, 2021

У журналистки отобрали SD-карту с фото и задержали, после чего удерживали в полиции почти 11 часов без объяснения причин. В это время к ней не пускали адвоката и отказывались передать ей еду. Также журналистку отвезли на медосвидетельствование без её согласия.

Адвокат девушки Сергей Тельянов пояснял: «Мы не видим фабулы дела, нам не разъяснили существо подозрения, отказались показать постановление о возбуждении уголовного дела. Мы не знаем, от чего защищаться. Нам демонстративно отказываются объяснить, в чем заключается существо подозрения».

Тельянов подчеркнул, что у журналистки были при себе пресс-карта и редакционное удостоверение и что никакого участия в организации акции она не принимала. Как пишет «ОВД-Инфо», Самусик была «одним из приглашенных на акцию журналистов». «Не дать распространиться видео с этой акции было главной задачей силовиков», — заявил редактор Sota Алексей Обухов.

К уголовной ответственности Самусик не привлекалась, при этом её уже арестовывали за освещение одной из предыдущих акций Павла Крисевича — тогда он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Самусик дали 10 суток по статье о «неповиновении законному требованию сотрудника полиции», так как она не удалила по требованию полицейского фото с перформанса.

На Невском проспекте активисты провели серию пикетов в поддержку журналистки SOTA Ники Самусик.



Активистам пришлось пройти по Невскому проспекту и вставать в пикеты в разных местах, чтоб не быть задержанными на фоне проведения в Петербурге ЧЕ по футболу под предлогом ковида. pic.twitter.com/lxAF5sHw82 — SOTA (@SotaVision) June 12, 2021

За два дня издание Sota и близкие Ники Самусик собрали больше 200 поручительств за нее. Кроме того, в Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Самусик — на них задержали как минимум двух человек. В итоге журналистку освободили из изолятора без суда по мере пресечения. При этом она остается в статусе подозреваемой по делу о хулиганстве, с неё взяли обязательство о явке в ОВД.

Помимо работы на Sota журналистка ведет телеграм-канал «ПЬЯTNIЦА» об акционизме и современном искусстве.

15 июня — в Москве задержан корреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов. На него составили протокол о распитии алкоголя в общественных местах и отпустили из ОВД.

Крестьянинов, как Ника Самусик, снимал перформанс Павла Крисевича со стрельбой на Красной площади. В отношении Крисевича возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Он арестовал на два месяца.

15 июня — суд в Симферополе отклонил апелляцию на решение по штрафу для главреда газеты Qırım Бекира Мамутова. Напомним, суд в Крыму оштрафовал главреда газеты Qırım за публикацию с упоминанием Меджлиса крымскотатарского народа (организация внесена в список экстремистских).

Обвинения связаны с публикацией 14 октября 2020 года доклада Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о правах человека в Крыму, сообщили журналист и его адвокат. В этом докладе Гутерриш упоминает Меджлис, местный управленческий орган крымских татар, который российское правительство определило как «экстремистскую организацию».

29 июня — к журналистам «Проекта» пришли с обыском из-за дела Ильи Трабера. Речь идёт о главном редакторе издания Романе Баданине, а также его заместителе Михаиле Рубине и корреспондентке Марии Жолобовой. У них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Баданина также обыскали машину и взяли с него и его адвоката подписку о неразглашении.

В «Проекте» сообщили, что накануне обысков был анонсирован выход журналистского расследования об активах семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое делала Жолобова совместно с Баданиным.

В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что следственные действия в отношении Жолобовой и Баданина проводились в рамках уголовного дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК; наказание в виде штрафа до пяти млн рубю либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов).

Позиции сторон

В полиции отметили, что уголовное дело было возбуждено по заявлению российского гражданина после демонстрации в эфире телеканала «Дождь» фильма, содержащего заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство. В сообщении пресс-службы полиции говорится, что авторами фильма были Баданин и Жолобова.

О чем был фильм «Дождя». «Проект» сообщил, что речь идет о документальном фильме «Питерские» , посвященном предпринимателю Илье Траберу и вышедшем на телеканале «Дождь» летом 2017 года.

«Срок давности за преступление небольшой тяжести, совершенное в 2017 году, истек в 2019-м», — комментирует адвокат, управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев.

У журналистов проходили неотложные обыски, то есть следственные действия без постановления суда, по решению следователя. «Такие мероприятия относятся к исключительным случаям, — говорит адвокат Александр Молохов. — Например, когда необходимо предотвратить преступление или если пауза с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться». Расследование дела о клевете, которое было возбуждено в ноябре 2017 года, вряд ли можно считать таким исключительным случаем, уверен он.

СИТУАЦИЯ С ЖУРНАЛОМ DOXA

Редакторам студенческого журнала DOXA ужесточили статью обвинения.

Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич теперь вменяют вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом им изменили обвинение с первой на ч.2. ст. 151 УК. Если раньше им грозило наказание в виде лишения свободы до одного года, то теперь — до трёх лет.

«Объектом преступления [по статье] является здоровье, в частности. Несовершеннолетнего конкретного, а не абстрактного. Вот этого конкретного несовершеннолетнего потерпевшего, исходя из обвинения, нет», — прокомментировал адвокат от ОВД-Инфо Дмитрий Захватов финальную версия обвинения, предъявленного его подзащитной, редактору DOXA Алле Гутниковой.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ЗАКОНЫ

17 июня — Госдума сделала обязательным упоминание в СМИ о запрете террористических организаций. Штрафы за невыполнение нового закона для журналистов составят до 2500 руб., для редакций — до 50 тыс. руб.

18 июня — президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитаты другого издания. Пользователи Рунета с удивлением восприняли отказ Президента подписывать репрессивный по отношению к журналистике закон, который вводит наказания для изданий за цитирование, но позже выяснилось, что главу государства не устроил пункт, где прописана норма о снятии ответственности с редакции.

В документе появилась поправка об ответственности журналистов и СМИ за чужие фейки, если их публикация является «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространённых другим средством массовой информации». Уточнялось, что наказание наступает, если главный редактор цитируемого издания не может быть установлен и привлечён к ответственности.

«...журналисты выдохнули слишком рано — как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, закон показался Владимиру Путину слишком мягким и он рекомендовал его ужесточить и доработать», — писала Readovka.

Реакции:

Представитель МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский заметил, что журналисты могут просто не знать, что эта информация ложная. Фейковые сведения может подхватить известное СМИ, которое процитируют другие журналисты. Например, сообщения о якобы пострадавшем от химической атаки сирийском мальчике, о котором рассказали американские медиа, в том числе телеканал CNN. Российские, и не только российские СМИ цитируют СNN, причём в разных контекстах. Как они могли знать, что это фейк, если правда об этой истории всплыла только через три года.

Член Общественной палаты Вадим Виноградов, отметил, что количество «информационных вбросов» настолько велико, что любое СМИ может ненароком «протиражировать фейк». В стране уже работают законы, по которым авторам ложных сообщений грозит наказание. Для юридических лиц оно составляет от 500 000 до 1,5 млн руб. Если виновника установить невозможно, Роскомнадзор может обязать удалить фейк.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

1 июня — суд отменил штраф в 10 тыс. руб. журналисту TJournal Артёму Мазанову, задержанному на акции протеста 31 января в Петербурге.

«В целом, мы ждали такого решения, в моем деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал», — отметил Мазанов.

Напомним, 8 февраля его признали виновным в участии в массовом одновременном пребывании людей в общественном месте, которое повлекло нарушение санитарных норм (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). Мазанов находился на акции как журналист.

«В целом, мы ждали такого решения, в моем деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал», — отметил журналист https://t.co/uWOSeWNLwA — Медиазона (@mediazzzona) June 1, 2021

ЕСПЧ коммуницировал жалобы (установил по ним контакт со сторонами дела) журналистки Евгении Альбац, журнала The New Times, «Радио Свобода/Свободная Европа» и Андрея Шарыя. Жалоба The New Times касается штрафа в 22 млн руб. за неуведомление о получении иностранного финансирования. Жалобы «Радио Свобода» — включения в перечень иностранных агентов и штрафов за нарушение соответствующего закона на огромную сумму более чем в 100 млн руб.

Суд спросил у властей России, не было ли это необоснованным вмешательством в свободу слова, не явилось ли оно следствием дискриминации по политическим признакам и не было ли политически мотивированным.

Подготовила Юлия Ересь