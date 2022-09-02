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2 сентября 2022

Агрегатор новостей The True Story подаёт в суд на Роскомнадзор

Проект бывшего главы сервиса «Яндекс.Новости» Льва Гершензона запустился в 22 августа, а уже 25-го был заблокирован.

Юристы проекта «Сетевые свободы» оспорят в суде блокировку агрегатора новостей The True Story Роскомнадзором. Об этом адвокат Павел Чиков сообщил в своём телеграм-канале.

«Роскомнадзор заблокировал The True Story 25 августа, на третий день после запуска. Власти не хотят давать доступ к разным точкам зрения на события», — прокомментировал он.

 

Напомним, The True Story запустился 22 августа, а уже спустя 3 дня он был заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

«Формальная причина блокировки нам неизвестна. Никаких писем мы от РКН не получали. О блокировке сначала узнали от наших пользователей, потом нашли себя в списке заблокированных ресурсов, затем уже из СМИ прочитали детали про обращение Генпрокуратуры и мнения отдельных депутатов Госдумы. Для этой задачи наш сервис тоже очень удобен – всё собрано в одном месте», — рассказал нам тогда автор проекта Лев Гершензон (бывший глава сервиса «Яндекс.Новости»).

 

В день запуска проекта, 22 августа, мы опубликовали интервью с Гершензоном. В нём он поделился своими размышлениями о том, как потреблять новостной контент в существующих реалиях, рассказал, как появилась идея проекта и чем он будет отличаться от своих конкурентов.

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