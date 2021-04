Доклад: Замедление Twitter в России

Представляем вашему вниманию перевод отчёта международной группы интернет-экспертов Censored Planet, которые провели исследование замедления в России трафика американской социальной сети Twitter. По их словам, это ознаменует новый этап цензуры интернета в РФ, поскольку была задействована система воздействия, управляемая централизованно.

Very interesting report looking at Russia's throttling of Twitter traffic, suggesting a new centrally managed system. Also, funny that some RU ISPs have multiple throttling schemes (some not Twitter-specific), so Twitter throttling can be tough to isolate https://t.co/fnrkOmeI7P