Апелляционный суд оставил в силе запрет браузера Tor

Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города Саратова о блокировке сайта The Tor Project, а также браузера Tor в Google Play. Об этом сообщила адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, которая представляет интересы The Tor Project в суде и присутствовала на онлайн-заседании. Присутствовали все участники дела, кроме Google.

«Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал, – отмечает Екатерина. – Решение основано на подмене понятий доступ/распространение информации, информация/приложение/информационные технологии».

«При этом закон об информации вообще не предусматривает запрет каких-либо технологий, для блокировки «средств получения доступа к запрещённой информации» есть специальный порядок (несудебный, ст.15.8 149-ФЗ): блокировка завязана на определённой процедуре и условиях, которые в отношении Tor никто не инициировал и соблюдал (а это должны были быть МВД/ФСБ с Роскомнадзором)», – подытоживает адвокат.

В апелляционной жалобе юристы «Роскомсвободы» отмечали, что:

Суд первой инстанции вынес решение на основании обстоятельств, которые ничем не доказаны Суд первой инстанции неправильно применил положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ, которыми устанавливается запрет распространять определённые категории информации на территории России Суд первой инстанции проигнорировал устоявшуюся судебную практику, по которой при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоятельств.

В связи с чем суд апелляционной инстанции просили отменить решение Ленинского райсуда г. Саратова.

Любопытный момент, что при попытке зайти на сайт Саратовского обсуда браузер предупреждает о возможной опасности, поскольку у сайта просрочены сертификаты. Весьма удручает факт столь легкомысленного отношения админов данного сайта к безопасности его пользователей. Увы, и эта проблема касается сайтов очень многих российских судов.

«Ещё такой нюанс, – рассказывает Екатерина Абашина, – в первой инстанции прокурор уточнял требования и добавил просьбу обязать Google удалить Tor из магазина приложений. Поэтому там было требование признать информацию на странице сайта Google Play также запрещённой и, соответственно, обязать её удалить. Суд такое решение вынес, однако перед тем, как его вынести, суд первой инстанции компанию Google LLC из участников процесса исключил и выделил требования к Google в отдельное производство, по которому Tor повесток и извещений не получал. Но тогда получается, что суд Google из дела исключил, а решение о его правах и обязанностях вынес. Поэтому были безусловные основания для отмены [решения суда первой инстанции], и на заседании я несколько раз обращала внимание суда на данное обстоятельство, но суд решил продолжить рассмотрение и постановил оставить решение Ленинского районного суда Саратовской области в силе».