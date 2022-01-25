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Аналитика
25 января 2022

Традиционные ценности защитят от «внешнего информационно-психологического воздействия»

Минкульт составил перечень таких ценностей, а также комплекс мер по их защите, в качестве деструктива упомянув экстремистские и террористические организации, действия США и их союзников, влияние транснациональных компаний и НКО, а также реформы в гуманитарной сфере, «проводимые без учета традиций».

Министерство культуры Российской Федерации подготовило проект Указа Президента РФ, направленный на «сохранение и укрепление традиционных ценностей» в России.

В качестве нормативно-правовой базы министерством взят целый ряд правовых актов, в числе которых - утверждённая в июле прошлого года Стратегия национальной безопасности РФ, где в число привычных уже для россиян угроз внесены деятельность иностранных IT-компаний, криптовалюты, несогласованные акции протеста, анонимность и обход блокировок. Документ Минкульта касается проблем не столько технологических, сколько относящихся к гуманитарной сфере, а также распространению информации.

Традиционные ценности в документе определяются как «нравственные ориентиры», которые «передаются от поколения к поколению и обеспечивают гражданское единство». К числу традиционных ценностей авторы документа относят:

  • жизнь
  • достоинство
  • права и свободы человека
  • патриотизм
  • гражданственность
  • служение Отечеству
  • ответственность за судьбу Отечества
  • высокие нравственные идеалы
  • крепкая семья
  • созидательный труд
  • приоритет духовного над материальным
  • гуманизм
  • милосердие
  • справедливость
  • коллективизм
  • взаимопомощь
  • взаимоуважение
  • историческая память
  • преемственность поколений
  • единство народов России.

В число чуждых ценностей составители включили:

  • культ эгоизма
  • культ вседозволенности
  • культ безнравственности
  • отрицание идеалов патриотизма
  • отрицание идеалов служения Отечеству
  • отрицание идеалов продолжения рода
  • отрицание идеалов созидательного труда
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.

В Минкультуры считают, что основные угрозы «деструктивных идеологий» исходят из деятельности экстремистских и террористических организаций, действий США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных НКО, а также реформ в области науки, культуры, образования и информационной деятельности, «проводимые без учета традиций».

Для сохранения и укрепления традиционных ценностей, по мнению Минкульта, требуется решение целого ряда проблем, в числе которых:

  • развитие и совершенствование форм и методов управления информационным пространством Российской Федерации с целью обеспечения эффективного противодействия рискам, связанным ‎с распространением деструктивной идеологии;
  • совершенствование форм и методов деятельности научных учреждений с целью более эффективного противодействия фальсификациям истории, уничтожению исторической памяти, сохранению исторической правды.

Задачи по реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», определённые Стратегией национальной безопасности, Минкульт в числе прочего видит следующие:

  • реализация государственной информационной политики, направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании и на противодействие деструктивной идеологии;
  • защита от внешнего информационно-психологического воздействия, направленного на насаждение деструктивной идеологии, а также противодействие деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей, внутри страны;
  • информационным инструментом реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей является взаимодействие ‎со средствами массовой информации, социальными сетями, цифровыми платформами, поисковыми системами с целью размещения подробной, объективной и достоверной информации о реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей при максимально широком охвате аудитории.

В случае, если «деструктивная идеология» возобладает, «государствообразующий русский народ», основы российской самобытности и доверие к институтам государства будут ослаблены, как и дружеские и семейные связи.

Кроме того, по мнению авторов проекта, это приведет к «саморазрушению общества, усилению социального неравенства, распространению аморального образа жизни, употреблению алкоголя и наркотиков, искажению исторической правды, разрушению системы ценностно-смысловых координат русского языка». При этом будут сформированы условия для саморазрушения общества: негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом, а также условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Для того чтобы всего этого не допустить, Минкульт предлагает совершенствовать действующее законодательство и ввести ответственность для органов исполнительной власти «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики». Министерство также предлагает сформировать систему мониторинга ситуации с «традиционными ценностями» и общественного контроля по реализации государственной политики в этой сфере.

В данный момент проект Указа проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 февраля 2022 года. Свои замечания или предложения вы можете оставить на странице документа.

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