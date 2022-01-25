Традиционные ценности защитят от «внешнего информационно-психологического воздействия»

Министерство культуры Российской Федерации подготовило проект Указа Президента РФ, направленный на «сохранение и укрепление традиционных ценностей» в России.
В качестве нормативно-правовой базы министерством взят целый ряд правовых актов, в числе которых - утверждённая в июле прошлого года Стратегия национальной безопасности РФ, где в число привычных уже для россиян угроз внесены деятельность иностранных IT-компаний, криптовалюты, несогласованные акции протеста, анонимность и обход блокировок. Документ Минкульта касается проблем не столько технологических, сколько относящихся к гуманитарной сфере, а также распространению информации.
В Минкульте решили объяснить, какие россиянам нужны «традиционные ценности» и что мешает их становлению: https://t.co/MD70fVnmhZ— Лентач (@oldLentach) January 24, 2022
В список вещей, которые гнут скрепы попали: «отрицание идеалов патриотизма», «отрицание идеалов продолжения рода» и «культ безнравственности» pic.twitter.com/4pF26sz3JY
Традиционные ценности в документе определяются как «нравственные ориентиры», которые «передаются от поколения к поколению и обеспечивают гражданское единство». К числу традиционных ценностей авторы документа относят:
В число чуждых ценностей составители включили:
В Минкультуры считают, что основные угрозы «деструктивных идеологий» исходят из деятельности экстремистских и террористических организаций, действий США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных НКО, а также реформ в области науки, культуры, образования и информационной деятельности, «проводимые без учета традиций».
Для сохранения и укрепления традиционных ценностей, по мнению Минкульта, требуется решение целого ряда проблем, в числе которых:
Задачи по реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», определённые Стратегией национальной безопасности, Минкульт в числе прочего видит следующие:
В случае, если «деструктивная идеология» возобладает, «государствообразующий русский народ», основы российской самобытности и доверие к институтам государства будут ослаблены, как и дружеские и семейные связи.
Кроме того, по мнению авторов проекта, это приведет к «саморазрушению общества, усилению социального неравенства, распространению аморального образа жизни, употреблению алкоголя и наркотиков, искажению исторической правды, разрушению системы ценностно-смысловых координат русского языка». При этом будут сформированы условия для саморазрушения общества: негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом, а также условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Для того чтобы всего этого не допустить, Минкульт предлагает совершенствовать действующее законодательство и ввести ответственность для органов исполнительной власти «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики». Министерство также предлагает сформировать систему мониторинга ситуации с «традиционными ценностями» и общественного контроля по реализации государственной политики в этой сфере.
В данный момент проект Указа проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 февраля 2022 года. Свои замечания или предложения вы можете оставить на странице документа.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.