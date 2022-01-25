Традиционные ценности защитят от «внешнего информационно-психологического воздействия»

Министерство культуры Российской Федерации подготовило проект Указа Президента РФ, направленный на «сохранение и укрепление традиционных ценностей» в России.

В качестве нормативно-правовой базы министерством взят целый ряд правовых актов, в числе которых - утверждённая в июле прошлого года Стратегия национальной безопасности РФ, где в число привычных уже для россиян угроз внесены деятельность иностранных IT-компаний, криптовалюты, несогласованные акции протеста, анонимность и обход блокировок. Документ Минкульта касается проблем не столько технологических, сколько относящихся к гуманитарной сфере, а также распространению информации.

В Минкульте решили объяснить, какие россиянам нужны «традиционные ценности» и что мешает их становлению: https://t.co/MD70fVnmhZ



В список вещей, которые гнут скрепы попали: «отрицание идеалов патриотизма», «отрицание идеалов продолжения рода» и «культ безнравственности» pic.twitter.com/4pF26sz3JY — Лентач (@oldLentach) January 24, 2022

Традиционные ценности в документе определяются как «нравственные ориентиры», которые «передаются от поколения к поколению и обеспечивают гражданское единство». К числу традиционных ценностей авторы документа относят:

жизнь

достоинство

права и свободы человека

патриотизм

гражданственность

служение Отечеству

ответственность за судьбу Отечества

высокие нравственные идеалы

крепкая семья

созидательный труд

приоритет духовного над материальным

гуманизм

милосердие

справедливость

коллективизм

взаимопомощь

взаимоуважение

историческая память

преемственность поколений

единство народов России.

В число чуждых ценностей составители включили:

культ эгоизма

культ вседозволенности

культ безнравственности

отрицание идеалов патриотизма

отрицание идеалов служения Отечеству

отрицание идеалов продолжения рода

отрицание идеалов созидательного труда

отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю

отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.

В Минкультуры считают, что основные угрозы «деструктивных идеологий» исходят из деятельности экстремистских и террористических организаций, действий США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных НКО, а также реформ в области науки, культуры, образования и информационной деятельности, «проводимые без учета традиций».

Для сохранения и укрепления традиционных ценностей, по мнению Минкульта, требуется решение целого ряда проблем, в числе которых:

развитие и совершенствование форм и методов управления информационным пространством Российской Федерации с целью обеспечения эффективного противодействия рискам, связанным ‎с распространением деструктивной идеологии;

совершенствование форм и методов деятельности научных учреждений с целью более эффективного противодействия фальсификациям истории, уничтожению исторической памяти, сохранению исторической правды.

Задачи по реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», определённые Стратегией национальной безопасности, Минкульт в числе прочего видит следующие:

реализация государственной информационной политики, направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании и на противодействие деструктивной идеологии;

защита от внешнего информационно-психологического воздействия, направленного на насаждение деструктивной идеологии, а также противодействие деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей, внутри страны;

информационным инструментом реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей является взаимодействие ‎со средствами массовой информации, социальными сетями, цифровыми платформами, поисковыми системами с целью размещения подробной, объективной и достоверной информации о реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей при максимально широком охвате аудитории.

В случае, если «деструктивная идеология» возобладает, «государствообразующий русский народ», основы российской самобытности и доверие к институтам государства будут ослаблены, как и дружеские и семейные связи.

Кроме того, по мнению авторов проекта, это приведет к «саморазрушению общества, усилению социального неравенства, распространению аморального образа жизни, употреблению алкоголя и наркотиков, искажению исторической правды, разрушению системы ценностно-смысловых координат русского языка». При этом будут сформированы условия для саморазрушения общества: негативное отношение к воинской службе и государственной деятельности в целом, а также условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Для того чтобы всего этого не допустить, Минкульт предлагает совершенствовать действующее законодательство и ввести ответственность для органов исполнительной власти «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики». Министерство также предлагает сформировать систему мониторинга ситуации с «традиционными ценностями» и общественного контроля по реализации государственной политики в этой сфере.

В данный момент проект Указа проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 февраля 2022 года. Свои замечания или предложения вы можете оставить на странице документа.