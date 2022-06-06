Трансграничная онлайн-торговля в апреле сократилась на тридцать процентов

В апреле трансграничная электронная торговля сократилась на 30-35% в годовом выражении, заявили в Минэкоромразвития. В министерстве это связывают в первую очередь с высокой волатильностью курса рубля и проблемами с оплатой из-за санкций.

По данным министерства, сокращение на бюджет не повлияло, поскольку таможенные платежи и так осуществлялись только при превышении беспошлинного порога. В большей степени это отразилось на компаниях, задействованных в цепочках поставок. Сейчас падение замедлилось, а вскоре на место выбывших с рынка иностранных товаров придет продукция государств ЕАЭС, отметили в ведомстве.



Однако, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в апреле этого года оборот трансграничной интернет-торговли сократился на 51%. В общем объеме онлайн-продаж доля этого направления составила 3%, тогда как по итогам 2021 года достигала 13%. Сокращение в категории «одежда и обувь» составило 92%, «красота и здоровье» — 39%, «мебель и товары для дома» — 31%, «автозапчасти» — 25%, «цифровая и бытовая техника» — 19%. Последняя категория была самой популярной в прошлом году.



Большинство зарубежных площадок прекратило работу в России. Из всех крупных зарубежных интернет-магазинов доступен только AliExpress. В результате оборот трансграничного онлайн-рынка начал падать: если в январе и феврале он составлял чуть более 38 млрд рублей, то уже в марте сократился до 12,1 млрд, отмечают в АКИТ.



В «Почте России» также подтвердили падение оборота трансграничной онлайн-торговли. Там зафиксировали снижение объемов входящей и исходящей почты. Возможность почтового обмена есть почти со всеми странами, при этом в трансграничном трафике увеличилась доля отправлений из китайских маркетплейсов, рассказали в компании.



Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается в том, что продукция стран ЕАЭС сможет заместить европейские и американские товары, которые потребители заказывали на иностранных интернет-площадках. Однако в страну уже начали ввозить тестовые партии товаров в рамках параллельного импорта, без согласия правообладателей.