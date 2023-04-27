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27 April 2023

Власти чаще всего искали на Pikabu экстремизм, жестокость и суицид

Военная цензура — на четвёртом месте по запросам Роскомнадзора. Это следует из опубликованного порталом отчёта о прозрачности за первый квартал 2023 года.

Портал русскоязычного популярного информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» опубликовал отчёт о прозрачности за 1 квартал текущего года.

За этот период портал получил 103 обращения от Роскомнадзора с требованием удалить информацию, которая нарушает российское законодательства. Судебный запрос был в единственном числе.

32 запроса касались информации о самоубийствах, 25 — разжигания и экстремизма, 22 — жестокого обращения/насилия, 15 — «специальной военной операции», 3 обращения были по тематике оружия и взрывчатки. По 2 обращения было о детской порнографии, финансовых махинациях и пропаганде «АУЕ».

Все 103 запроса были удовлетворены — контент порталу пришлось удалить.

Если говорить о типе контента, то чаще всего Роскомнадзор требовал удалить видео (36 случаев), затем следуют тексты в посте (20), фото и гифки в постах (17), на обособленные изображения пришлось 11 случаев, 10 — тексты в комментариях, фото и gif в комментариях — 5, прочий контент — 4.

В прошлом году наибольшее количество обращений об удалении пришлось на 4 квартал — 109 запросов поступило, все они были удалены. Наибольшее количество требований в последних двух кварталах 2022 года пришлось на суицид, в первый квартал — на экстремизм и разжигание, во втором квартала на первое место вышла военная цензура (21 случай).

Наибольшее количество обращений Pikabu получил во втором квартале 2020 года — 145.

Были случаи, когда сервис отказывал властям в удовлетворении запроса. Так, в 2022 году в 1 квартале дважды было отказано МВД в запросе информации о пользователе, в 4 квартале было по одному разу отказано в том же требовании и МВД, и Роскомнадзору.

В приведённой за 1 квартал текущего года таблице немного удивляют процентные доли 0,92%, пришедшиеся на оскорбления и контент о порче имущества при нулевом количестве запросов, но возможно это такая новая методика подсчёта. Мы в любом случае благодарим Pikabu за открытость и всячески привествуем практику публикования отчётов о прозрачности.

149-ФЗ Роскомнадзор 114-ФЗ Пикабу правительственные запросы отчет о прозрачности суды 32-ФЗ

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