Исследование: интернет-диверсии прокремлёвских троллей задели 32 СМИ в 16 странах

По мнению экспертов из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета в британском Уэльсе, российские тролли в очередной раз «отметились» в осуществлении пропагандистских операций через западные средства массовой информации.

Согласно исследованию, злоумышленники проникали в комментарии под новостями известных новостных сайтов, стараясь оказать влияние на мнение других пользователей.

Основная такая операция была нацелена на 32 средства массовой информации в Интернете в 16 странах, включая Daily Mail, Daily Express, The Times, Fox News и The Washington Post. Кроме них тролль-атака задела французскую Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt, а также итальянскую La Stampa. Разделы с комментариями на порталах этих изданий были буквально оккупированы прокремлевскими троллями, стремившимися манипулировать общественным мнением.

Another reason for newspapers to reform the comments section. Here’s the latest ruse: Russian trolls post comments on newspaper websites. These comments are then used by Russian media to write pro-Kremlin stories along the lines of ‘British people think X’ https://t.co/FREWJLBFDf