Исследование: интернет-диверсии прокремлёвских троллей задели 32 СМИ в 16 странах

По мнению экспертов из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета в британском Уэльсе, российские тролли в очередной раз «отметились» в осуществлении пропагандистских операций через западные средства массовой информации.

От атак прокремлевских троллей пострадали 32 СМИ в 16 странах мира, выяснили в Кардиффском университетеhttps://t.co/O8cwino62O — The Insider (@the_ins_ru) September 6, 2021

Согласно исследованию, злоумышленники проникали в комментарии под новостями известных новостных сайтов, стараясь оказать влияние на мнение других пользователей.

Основная такая операция была нацелена на 32 средства массовой информации в Интернете в 16 странах, включая Daily Mail, Daily Express, The Times, Fox News и The Washington Post. Кроме них тролль-атака задела французскую Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt, а также итальянскую La Stampa. Разделы с комментариями на порталах этих изданий были буквально оккупированы прокремлевскими троллями, стремившимися манипулировать общественным мнением.

Another reason for newspapers to reform the comments section. Here’s the latest ruse: Russian trolls post comments on newspaper websites. These comments are then used by Russian media to write pro-Kremlin stories along the lines of ‘British people think X’ https://t.co/FREWJLBFDf — NeilMackay (@NeilMackay) September 6, 2021

Команда экспертов выявила 242 истории, в которых в ответ на факты, имеющие отношение к России, были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные высказывания. Затем, как утверждают исследователи, эти комментарии передавались ряду русскоязычных СМИ, которые использовали их в качестве основы для своих публикаций.

В них, в частности, делался акцент на мнимой поддержке политики Кремля западным обществом или на недовольстве западными правительствами. Основанием для таких выводов становились собранные «лайки» под пропагандистскими постами.



Например, интернет-портал «ИноСМИ», входящий в государственный медиахолдинг «Россия сегодня», выпустил публикацию с заголовком, в который вошел комментарий под статьей The Times

Транслируемое мнение приписывалось всему британскому обществу: «Британцы: Путин понял, что НАТО не будет воевать за Украину (The Times)».

Затем подобные публикации распространялись в соцсетях и на различных сайтах, в том числе связанных с российскими спецслужбами, говорят авторы доклада. Хотя некоторые «пропагандистские» комментарии в соцсетях размещены от лица жителей западных стран, исследователи нашли в их учетных записях признаки того, что они действовали в рамках скоординированной кампании по дезинформации.

В ходе изучения профилей аккаунтов с прокремлевскими комментариями также выяснилось, что некоторые из этих пользователей постоянно меняют имя и свое местонахождение.



Такая пропаганда велась все более активно с 2018 года. В последнее время в фокусе внимания прокремлевских троллей был, в частности, вывод войск США и Великобритании из Афганистана.



Директор Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета Мартин Иннес подчеркивает, что очень просто создать учетную запись и быстро начать публиковать комментарии на некоторых сайтах без каких-либо проверок личности. Он считает, что этой «уязвимостью» могут пользоваться не только отдельные политики, но и «кто-либо еще» в целях манипуляции общественным мнением.



По словам Иннеса, в 2014-2018 годах для распространения российской пропаганды использовались прежде всего соцсети: Twitter, Facebook, Reddit и другие. Однако после того, как были усовершенствованы системы безопасности соцсетей и появились механизмы борьбы с дезинформацией, активность прокремлевских троллей в этом сегменте снизилась, и они сосредоточились на комментировании публикаций в СМИ, считает Мартин Иннес.

Было обнаружено, что один аккаунт менял локацию 69 раз, а имя — 549 раз с момента его создания в июне прошлого года. Некоторые вебсайты СМИ позволяют читателям голосовать за комментарии, и исследователи говорят, что прокремлевские комментарии получали неожиданно большое количество голосов «за».

Россия последовательно отрицает свою причастность к операциям по пропаганде и дезинформации.