Роскомнадзор предлагает использовать ТСПУ для блокировки средств анонимизации

Роскомнадзор предлагает задействовать оборудование, установленное у провайдеров по закону «о суверенном Рунете», чтобы ограничить доступ пользователей к средствам анонимизации. Об этом в сообщает «Ъ», ознакомившийся с проектом постановления Правительства, которым предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Автором документа выступил Роскомнадзор.



В проекте постановления описывается установка оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на сетях операторов связи в рамках закона «о суверенном Рунете».



РКН предлагает внести в число угроз, которые нужно отслеживать, сайты для анонимизации в Сети. Речь идет о тех сервисах, которые дают возможность регистрации с виртуального номера телефона. Издание сообщает, что если такой проект одобрит Правительство, он может вступить в силу в марте 2024 года.



В Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB сообщили, что в последнее время мошенники все чаще используют звонки в мессенджерах. Это позволяет обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера. По оценке компании «Информзащита», злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев.



Предлагаемые ограничения могут быть шире, чем описывает Роскомнадзор в пояснительной записке: под них подпадают не только услуги связи, но и информационные системы, говорит эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко:

«По закону понятие информационной системы несколько шире, поэтому потенциально могут фильтроваться любые средства анонимизации».

При этом он напомнил, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами: «А вот если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение и если удастся соотнести вас и сервис, тогда, очевидно, угроза наказания будет».



Программы, которые открывают доступ к запрещенной в РФ информации, и так подпадают под фильтрацию через ТСПУ по уже существующим правилам, а сайт браузера Tor, позволяющего анонимно посещать сайты, блокируется по решению суда, сказала адвокат в ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина.



Она отметила, что система централизованного управления интернет-трафиком «сама по себе располагает к произвольным решениям», блокировки через ТСПУ не предполагают такой же открытости, как блокировки по реестрам запрещенных сайтов:

«Проверить онлайн, что именно фильтруют через ТСПУ, не получится».