Полиция составила протокол на жителя Тулы из-за видеообращения к Путину

В Туле полиция составила протокол об организации несогласованной акции на активиста Сергея Сергеева, который вместе с другими жителями города записал видеообращение к Владимиру Путину. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», к которому обратился сам активист.



По всей стране недавно прошли акции протеста против введения ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Не стала исключением и Тула. В начале ноября текущего года Сергеев и другие местные жители собрались на Площади Победы и записали видеообращение к Президенту, в котором они выразили несогласие с введением QR-кодов и принудительной вакцинацией. 18 ноября к Сергееву домой пришли трое сотрудников полиции. Правоохранители отвезли мужчину в отдел полиции «Советский» и составили протокол по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).



Ранее по похожим делам задержали активистов в Калининграде и Архангельской области. Обоих мужчин тоже обвинил в нарушении «закона о митингах» — анонсы акций они выкладывали во «ВКонтакте» и Instagram.