В Беларуси заблокирован популярный портал TUT.BY

Властями Республики Бералусь заблокирован популярный сайт TUT.by, как и почтовый сервис mail.tut.by. Сообщается также, что «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации».

«Возможно, TUT.BY упомянул в какой-нибудь статье один из запрещённых в Беларуси фондов ByPoL (белорусская инициатива бывших силовиков по противодействию белорусским властям — прим. ред.). По закону у нас нельзя публиковать информацию о незарегистрированных организациях. Такие основания используются редко, но сейчас вот про них вспомнили. Понятно, что это массированная атака: блокировке подверглись ещё автомобильный сервис AV.BY, сайт по поиску работы rabota.by и и провайдер Hoster.by, которые почему-то связывают с TUT.BY, хотя, насколько мне известно, это абсолютно разные юридические лица», — рассказала «РосКомСвободе» правозащитница из Human Constanta Яна Гончарова.

Сейчас доступ к TUT.BY можно получить через зеркало. Работает и телеграм-канал издания.

Прямо сейчас громят крупнейшее издание в Беларуси: обыски в офисе и у сотрудников, возбуждены уголовные дела. Война Лукашенко против интернета и белорусского народа https://t.co/0Nam9kBRlb — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 18, 2021

Ранее к сотрудникам и в офис белорусского издания TUT.BY пришли силовики, сообщило само издание. Работники Департамента финансовых расследований также заявились в офис белорусского интернет-провайдера Hoster.by. Причины своих действий силовики не объяснили, но позже стало известно, что в отношении должностных лиц «ООО ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 243 УК). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ» (ПВТ — Парк высоких технологий — прим. ред.).

Двери в офис издания заклеили полиэтиленом. Там, где не хватило плёнки, стелко закрасили чёрной краской из баллончика. Трое журналистов, предположительно находившихся возле офиса, перестали выходить на связь. Это Артём Майоров, Дарья Буракина и Александр Чернухо. В доме, где живёт главный редактор TUT.BY Марина Золотова, выломали дверь. Кроме того, пропала связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской. У журналистки Елены Толкачевой дома проходит обыск.

TUT.BY — информационный интернет-портал, запущенный в 2000 году. В 2020-м он активно освещал протесты в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Одну из сотрудниц портала, Екатерину Борисевич, суд в Минске приговорил к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

«История с TUT.BY достаточно обширная, — говорит Гончарова. — Это один из самых популярных независимых ресурсов в Беларуси. Несколько месяцев назал его лишили статуса СМИ, потому что он старался освещать события объективно, не занимая провластную позицию».

По словам правозащитницы TUT.BY не первый заблокированный властями ресурс. Со времени августовских протестов в стране давлению подверглись независимые KYKY.org, «Еврорадио» , TUT.byбелорусская «Медиазона». А вот провластные СМИ, такие как «БелТа» и СТБ, работают.

Инцидент с белорусским изданием не на шутку взволновал пользователей как в Беларуси, так и за её пределами:

в Беларуси фактически пришли в главное СМИ страныhttps://t.co/b4JSUsxiZN — маша борзунова (@mborzunova) May 18, 2021

Stockholm Conference on Media Freedom in OSCE region while the largest independent media platform https://t.co/zQaY8fqVyG is shut down is an insult to international community and a test for Swedish Presidency & OSCE as organisation. It’s the time for action, not only reflection. https://t.co/kwqOPD6Sb7 — Vytis Jurkonis (@VJurkonis) May 18, 2021

Мало кто верит в официальную версию происходящего. Основной причиной, по мнению пользователей из Республики Беларусь, явяется зачистка информационного поля действующей властью.

«Для беларусов издание TUT.BY очень важно: оно дает объективную картину происходящего в стране. Именно картину, то есть информирует, поскольку ТВ и почти вся пресса задавлены цензурой. TUT.BY — один из немногих сайтов, на котором можно прочитать и посмотреть актуальные новости. Не знаю, что говорят на улицах, но в Facebook сейчас говорят почти только об этом. Это очень волнует. Думаю, и на улицах к вечеру заговорят», — рассказала «РосКомСвободе» на условиях анонимности 56-летняя Наталия из Минска, одна из читательниц портала.

«Диктатура все больше и больше закручивает гайки», – комментирует новость о разгроме издания одна из пользовательниц Fb.



В комментарии «РосКомСвободе» ещё один из белорусских граждан, пожелавший остаться анонимным, также предположил, что дело в политике, а не в чём-либо другом, и такие брутальные действия в отношении СМИ связаны с нарастающими в геометрической прогрессии проблемами правительства Лукашенко. «У меня две позиции: а) балтийские страны и Польша закрывают сигаретный контрабас Луки в промышленном масштабе; б) 3 июня вступают в заключительную стадию санкции США. Сейчас нефтепереработка на „плановом ремонте“. Когда крысу загоняют, она кусается. То есть, деньги исчезают и перекрываются последние пути поддержания хунты», – написал он нам.

Свою солидарность с белорусским изданием выражают коллеги из-за рубежа, а также правозащитные организации:

«Белорусский портал TUT.BY – флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей Интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе и дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», – пишет представительство Евросоюза в Беларуси.

Сегодняшняя атака на https://t.co/zhlAzzEsus может быть частью сделки Александра Лукашенко с Владимиром Путиным за его поддержку. Такое мнение высказал белорусский аналитик Егор Лебедок https://t.co/urCrXB5weT — Еврорадио (@euroradio_ru) May 18, 2021

В качестве информационной поддержки, пользователям предлагают подписаться на аккаунты издания в соцсетях, пока официальный сайт находится в вынужденно нерабочем состоянии.

«Разгром TUT.by — это очередной преступный шаг нелегитимной власти, – сказал в интервью «РосКомСвободе» чемпион Высшей лиги КВН 1999 и 2001 г.г. в составе команды БГУ Артём Баронецкий. – Для коллег и простых граждан Республики Беларусь главное сейчас — солидарность! В стране царит полное беззаконие. По сравнению с арестами и пытками людей, разгром главного портала страны вроде не такое уж крупное событие, но если это сплотит беларусов, я буду только рад, потому что произвол, творящийся на моей родине, уже сложно переносить даже чисто психологически...»

«TUT.by — важнейшее интернет-СМИ в Беларуси. Номер один. Без всяких „но“, – считает земляк Артёма, участник команды КВН "ЧП", сценарист и продюсер Павел Кривчик. – Причём как для опозиционно настроенной аудитории, так и для лояльных власти. Но важно понимать, что TUT.by — это не только СМИ, это флагман всего байнета. Это его молодость, юность и зрелость. TUT.by — это и электронная почта, которой пользуется половина страны, и хостинг, и облачные сервисы, и онлайн-торговля, и объявления, и форумы и т.д., и т.п. Для понимания масштабов, это если бы в России в одно мгновение отключили бы mail.ru и Яндекс со всеми их сопутствующими сервисами. Именно поэтому я не совсем верю в окончательное закрытие, – скорее просто перейдёт под контроль властных структур, либо приближенного бизнеса».



В разговоре с «РосКомСвободой» Павел сказал, что многие черпали информацию как раз из TUT.by:

«Конечно, есть ещё телеграм-каналы и популярные российские новостные сайты. Старшее поколение по-прежнему доверяет новостям из телека. А поскольку он в Беларуси весь государственный, то и подача информации там соответствующая. Государственным СМИ уже давно мало кто доверяет. Разве что люди старшего поколения, в основном сторонники нынешней власти».

«TUT.by читаю постоянно, – продолжает он. – Ежедневно. И не только на их основном сайте, а и в Фейсбуке и Инстаграме. Также из независимых СМИ в Беларуси популярны сайты «Хартия97», «Белорусский партизан», «Наша Нива», «Онлайнер, «Белсат» и ещё несколько. Многие из перечисленных тоже заблокированы в Беларуси, поэтому приходится открывать их в приложениях или через VPN. Или смотреть новости в их соцсетях».



Тема закрытия свободных СМИ в Беларуси на слуху, но до сегодняшних событий с TUT.by обсуждалась не очень активно. «Просто на фоне того беспредела, беззакония, что творится в стране, это уже не самая горячая тема. Была. За решёткой огромное количество невинных людей. Сотни. И поэтому вопросы свободных СМИ отходили на второй план, когда речь шла о реальных человеческих жизнях. И смертях... Для меня это очень важный вопрос, но я отдаю себе отчёт, что в стране с полным отсутствием каких либо свобод, говорить отдельно о свободе СМИ не приходится», – подытоживает он.



На вопросы – верит ли он официальной версии закрытия и как относится к происходящему, – Павел ответил: «Конечно, не верю... Ну а отношение... Сложно сказать... Ожидаемый шаг от власти. Удивительно, что они ещё так долго запрягали. Все это ужасно. Но повторюсь, говорить отдельно о свободе СМИ в отрыве от других базовых свобод не приходится. В стране с диктатурой не бывает независимых СМИ. Всё это звенья одной цепи. Нужно менять всю прогнившую систему».

«РосКомСвобода» также выражает свою поддержку TUT.by и другим независимым белорусским СМИ. Давление на свободу слова недопустимо!