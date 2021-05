В Беларуси заблокирован популярный портал TUT.BY

Властями Республики Бералусь заблокирован популярный сайт TUT.by, как и почтовый сервис mail.tut.by. Сообщается также, что «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации».

Сейчас доступ к TUT.BY можно получить через зеркало. Работает и телеграм-канал издания.

Ранее к сотрудникам и в офис белорусского издания TUT.BY пришли силовики, сообщило само издание. Работники Департамента финансовых расследований также заявились в офис белорусского интернет-провайдера Hoster.by. Причины своих действий силовики не объяснили, но позже стало известно, что в отношении должностных лиц «ООО ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 243 УК). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY получила выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ» (ПВТ — Парк высоких технологий — прим. ред.).

Двери в офис издания заклеили полиэтиленом. Там, где не хватило плёнки, стелко закрасили чёрной краской из баллончика. Трое журналистов, предположительно находившихся возле офиса, перестали выходить на связь. Это Артём Майоров, Дарья Буракина и Александр Чернухо. В доме, где живёт главный редактор TUT.BY Марина Золотова, выломали дверь. Кроме того, пропала связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской. У журналистки Елены Толкачевой дома проходит обыск.

TUT.BY — информационный интернет-портал, запущенный в 2000 году. В 2020-м он активно освещал протесты в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Одну из сотрудниц портала, Екатерину Борисевич, суд в Минске приговорил к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

По словам правозащитницы TUT.BY не первый заблокированный властями ресурс. Со времени августовских протестов в стране давлению подверглись независимые KYKY.org, «Еврорадио» , TUT.byбелорусская «Медиазона». А вот провластные СМИ, такие как «БелТа» и СТБ, работают.

Инцидент с белорусским изданием не на шутку взволновал пользователей как в Беларуси, так и за её пределами:

Stockholm Conference on Media Freedom in OSCE region while the largest independent media platform https://t.co/zQaY8fqVyG is shut down is an insult to international community and a test for Swedish Presidency & OSCE as organisation. It’s the time for action, not only reflection. https://t.co/kwqOPD6Sb7