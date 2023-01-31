Суд в Москве оштрафовал Twitch за неудаление материалов о «спецоперации»

Суд оштрафовал дочернюю структуру Amazon сервис Twitch на 4 млн рублей за неудаление информации о «спецоперации» на Украине, которую российские власти считают фейковой.
Дело рассматривал всё тот же мировой судья 422 участка Тимур Вахрамеев в Москве.
«Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», - огласил решение судья Вахрамеев.
Протокол, максимальный штраф по которому – 4 миллиона рублей, был составлен за неудаление фейков о спецоперации, в том числе в интервью с Арестовичем.
Ни одна из сторон в суд не явилась, в зале присутствовали лишь несколько журналистов. Ранее этот же судья шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения — на 19 миллионов рублей. Кроме этого, Вахрамеев ранее уже рассматривал дела Google, Facebook, Telegram и других крупных интернет-ресурсов, на которые были наложены крупные штрафы, чаще всего — за неудаление запрещённых в РФ материалов.
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