Twitter договорился о партнёрстве с Reuters и Associated Press для борьбы с фейками

Американский сервис микроблогов Twitter объявил о партнёрском сотрудничестве с новостными организациями Associated Press (AP) и Reuters по части наращивания усилий, направленных освещение достоверных новостей и информации на своей платформе. По словам Reuters, это первый случай сотрудничества соцсети с новостными агентствами.



«Доверие, точность и беспристрастность лежат в основе того, что Reuters делает каждый день <...> Эти ценности также движут нашим стремлением остановить распространение дезинформации», — сказал руководитель подразделения по сбору новостей UGC (user-generated content, контент, который производят пользователи) Хейзел Бейкер. Вице-президент по глобальному развитию бизнеса Associated Press Том Янушевски отметил, что агентство радо тому, что «масштаб и скорость AP» будет использоваться в микроблогах.



Известно, что Twitter будет отдельно работать с каждым агентством, сами же они не будут взаимодействовать друг с другом.



Информационные агентства предоставят сотрудникам Twitter больше контекста и справочной информации о событиях, в результате которых в соцсети публикуются большое количество твитов. Twitter надеется, что такой шаг усилит противодействие распространению ложной информации на их платформе, и поможет оперативно удалять информацию с ложным содержанием.



В настоящее время группа курирования новостей работает над добавлением дополнительной информации к контенту, который включает в себя популярные тенденции и другие новости, на вкладке «Обзор» в Твиттере. Команда также занимается ранжированием определенных результатов поиска, чтобы гарантировать, что контент из высококачественных поисковых запросов появляется в верхней части результатов поиска при поиске определенных ключевых слов или хэштегов в Twitter.



Команда также может участвовать в выработке подсказок, которые появляются на вкладке «Обзор» на главной шкале времени и связаны с крупными событиями, такими как чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (например, пандемия) или другими значимыми событиями, например, выборами. Люди из группы курирования помогут также с ярлыками дезинформации, появляющимися в твитах, которым разрешено оставаться видимыми в Твиттере, но при этом они помечены информативным контекстом из авторитетных источников. К ним относятся твиты, которые нарушают правила Твиттера по части манипулирующих СМИ, выборов или COVID-19.



Президент США Джо Байден в середине июля раскритиковал Facebook и другие соцсети за публикацию непроверенных данных о вакцинах. По его словам, допуская дезинформацию, они способствуют «пандемии среди непривитых» и «убивают людей». В официальном аккаунте соцсети в ответ на обвинения властей появилось сообщение о том, что она «продолжит вносить свой вклад в продвижение авторитетной медицинской информации».