Роскомнадзор не намерен блокировать Twitter и частично снимает с него меры по замедлению трафика

После истечения срока ультиматума, выдвинутого Твиттеру, Роскомнадзор заявил об удалении соцсетью более 91% запрещённого контента, в связи с чем будут частично сняты меры по замедлению его трафика:

«Из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудалёнными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами».

По итогам проверки Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».

В ведомстве также заявили, что выявили «случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube». Если они не предпримут меры, к ним могут применить аналогичные санкции.

Роскомнадзор решил частично снять с Twitter ограничения и отказался от идеи блокировки соцсети. К такому решению ведомство пришло по итогам проверки усилий компании по приведению деятельности в соответствие с нормами российского законодательства.https://t.co/mrgtRtRSXK — ForkLog (@ForkLog) May 17, 2021

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter и частично ослабит его замедление, поскольку соцсеть удалила 91% материалов, признанных запрещенными. Но радоваться рано — теперь ведомство грозит блокировками YouTube и Facebook.https://t.co/ww8ZlPC4Dy pic.twitter.com/rBkPNGLsjD — It`s My Media (@itsmy_media) May 17, 2021

Решение надзорного ведомства в целом все – и власти, и пользователи – восприняли положительно, но при этом оценка происходящего у всех разная. Так, представители государства пишут о победе над иностранной соцсетью, пользователи же, наоборот, говорят о бессилии РКН над популярной платформой. В целом же об этом событии пишут с юмором.

«Здравый смысл возобладал: правда, пока на 91%. А ведь, когда РКН только обьявил о начале мер принуждения, оппоненты кричали, что Twitter никогда не пойдет у него на поводу. И в итоге? Удалил 9/10 запрещённого контента. Надеюсь, другие соцсети и ресурсы сделают из этой ситуации правильные для себя выводы», – заявляет депутат Госдумы, глава парламентского инфокомитета Александр Хинштейн.

И тут же получает шпильку от главреда It's My City Дмитрия Колезева:

Роскомнадзор принял решение заблокировать Twitter только Александру Хинштейну. — Dmitry Kolezev (@kolezev) May 17, 2021

Очевидно, журналист намекает на недавний конфуз, произошедший с депутатом на днях:

Депутат Госдумы Хинштейн написал в твиттере, что из-за применения слезоточивого газа израильские и парижские силовики — «мусора» и «позор». Позже он стер записи и объяснил, что это была «провокативная комбинация» для российских «сердобольных либералов».https://t.co/nld9dZrgov — Афиша Daily (@afisha) May 16, 2021

«Абсолютно взвешенное и разумное решение РКН. Никто не ставил перед собой цель блокировать популярные ресурсы. И, как я говорил, достаточно однозначно выраженного намерения сотрудничать со стороны зарубежной соцсети — и ей пойдут навстречу. Так же, уверен, будет и с остальными иностранными ресурсами, популярными в России», – вторит Хинштейну его коллега по фракции Антон Горелкин.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв лаконичен – «Ахххахахаха!», а также добавляет:

«Там ещё они ножками топочут, что будут замедлять ФБ и Ютюб. *гомерический хохот».

Собственно говоря, многие интернет-эксперты сомневались в наличии у властей политической воли заблокировать столь попуярный интернет-ресурс. Но их оптимизма не разделяет зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика: «Все соцсети, даже типа свободные, будут удовлетворять требования государственных органов, будь то Россия, Китай или Турция. Это законы бизнеса. Так что свобода тут вещь весьма условная».

В остальном, как мы уже писали выше, пользователи отнеслись к этой новости с юмором:

Новость из разряда "племя пигмеев численностью 100 человек решило не объявлять войну Британской империи". — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 17, 2021

Последний раз при попытке «замедлить» Твиттер Роскомнадзор нечаянно замедлил сам себя и уронил несколько правительственных сайтов.



Чем бы могла закончиться «блокировка» Твиттера — легко представить. При борьбе с Телеграмом пострадало, кажется, вообще всё, кроме самого Телеграма. pic.twitter.com/NuUEnerGL3 — Олег Степанов. Команда (@olsnov) May 17, 2021

Роскомнадзор запретил существование Михаила Евтушенко — Neural Meduza (@neural_meduza) May 17, 2021

То есть, детскую порнографию и экстримизм у нас можно, но медленно? — ❌Mattur (@MatturMattur) May 17, 2021

«Сейчас будет куча вою, что там Twitter „прогнулся и удолил“. Больше всех выть будут всяческие мурзилки „твит за тридцать рублей“, разумеется. Но у меня есть точный ответ: ничего „чё хотел РКН“ Твиттер не удалял», – позже написал Михаил Климарёв, опубликовав скрин письма от администрации Twitter с требованием от Роскомнадзора удалить твит об анонсах акции с фонариками в поддержку Навального. Твит на месте с февраля месяца.

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Надеемся, этот набор мнений многим поднимет настроение – даже уставшим от непосильной ноши государственной службы работникам Роскомнадзора.