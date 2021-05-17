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Аналитика
May 17, 2021, 3:04 p.m.

Роскомнадзор не намерен блокировать Twitter и частично снимает с него меры по замедлению трафика

Данное решение одинаково положительно оценили как представители властей, выступавшие за жёсткие меры в отношении иностранных платформ, так и пользователи, изначально не очень верившие в окончательную блокировку соцсети, – собрали в статье наиболее интересные мнения об этом событии.

После истечения срока ультиматума, выдвинутого Твиттеру, Роскомнадзор заявил об удалении соцсетью более 91% запрещённого контента, в связи с чем будут частично сняты меры по замедлению его трафика:

«Из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудалёнными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами».

По итогам проверки Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».

В ведомстве также заявили, что выявили «случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube». Если они не предпримут меры, к ним могут применить аналогичные санкции.

Решение надзорного ведомства в целом все – и власти, и пользователи – восприняли положительно, но при этом оценка происходящего у всех разная. Так, представители государства пишут о победе над иностранной соцсетью, пользователи же, наоборот, говорят о бессилии РКН над популярной платформой. В целом же об этом событии пишут с юмором.

«Здравый смысл возобладал: правда, пока на 91%. А ведь, когда РКН только обьявил о начале мер принуждения, оппоненты кричали, что Twitter никогда не пойдет у него на поводу. И в итоге? Удалил 9/10 запрещённого контента. Надеюсь, другие соцсети и ресурсы сделают из этой ситуации правильные для себя выводы», – заявляет депутат Госдумы, глава парламентского инфокомитета Александр Хинштейн.

И тут же получает шпильку от главреда It's My City Дмитрия Колезева:

Очевидно, журналист намекает на недавний конфуз, произошедший с депутатом на днях:

«Абсолютно взвешенное и разумное решение РКН. Никто не ставил перед собой цель блокировать популярные ресурсы. И, как я говорил, достаточно однозначно выраженного намерения сотрудничать со стороны зарубежной соцсети — и ей пойдут навстречу. Так же, уверен, будет и с остальными иностранными ресурсами, популярными в России», – вторит Хинштейну его коллега по фракции Антон Горелкин.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв лаконичен – «Ахххахахаха!», а также добавляет:

«Там ещё они ножками топочут, что будут замедлять ФБ и Ютюб. *гомерический хохот».

Собственно говоря, многие интернет-эксперты сомневались в наличии у властей политической воли заблокировать столь попуярный интернет-ресурс. Но их оптимизма не разделяет зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика: «Все соцсети, даже типа свободные, будут удовлетворять требования государственных органов, будь то Россия, Китай или Турция. Это законы бизнеса. Так что свобода тут вещь весьма условная».

В остальном, как мы уже писали выше, пользователи отнеслись к этой новости с юмором:

«Сейчас будет куча вою, что там Twitter „прогнулся и удолил“. Больше всех выть будут всяческие мурзилки „твит за тридцать рублей“, разумеется. Но у меня есть точный ответ: ничего „чё хотел РКН“ Твиттер не удалял», – позже написал Михаил Климарёв, опубликовав скрин письма от администрации Twitter с требованием от Роскомнадзора удалить твит об анонсах акции с фонариками в поддержку Навального. Твит на месте с февраля месяца.

***

Надеемся, этот набор мнений многим поднимет настроение – даже уставшим от непосильной ноши государственной службы работникам Роскомнадзора.

цензура 149-ФЗ 511-ФЗ 530-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ Twitter 19-ФЗ замедление

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