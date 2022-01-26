Transparency report Twitter: по запросам на удаление контента Россия поднялась на второе место

Правительства по всему миру с января по июнь 2021 года направили Twitter 43 387 юридических требований об удалении контента из 196 878 аккаунтов. Это следует из свежего, 19-го по счёту отчёта о прозрачности соцсети.

Компания сообщила, что это наибольшее число запросов на удаление с тех пор, как сервис стал публиковать отчёты о прозрачности в 2012 году.

Источник: Twitter

Всплеск числа запретов произошёл в первую очередь из-за Индонезии, Индии и России. Так, правительство Индонезии заявило о нарушениях местного законодательства относительно порнографического контента для взрослых в 102 363 аккаунтах. В Индии вступили в силу новые требования к регулированию контента в соцсетях, также обязывающие компании реагировать на официальные запросы властей.

В России же рост числа заблокированных твитов частично касался контента, который, как сообщалось, нарушал местные законы, запрещающие пропаганду самоубийств.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным вызовом, поскольку правительства по всему мире всё чаще пытаются вмешиваться и удалять контент, — заявил вице-президента Twitter по глобальной государственной политике и благотворительности Шинейд Максуини. — Угроза приватности и свободе выражения мнений — глубоко тревожная и требующая нашего пристального внимания тенденция».

95% от общего объёма запросов на удаление пришлось на следующие пять стран (в порядке убывания): Японию, Россию, Турцию, Индию и Южную Корею.

Доля России составила 25% (10448; увеличение на 56% по сравнению с предыдущим периодом). 71% российских требований относился к запрету пропаганды самоубийств. Блокировке за информацию о способах совершения самоубийств подверглись в том числе восемь твитов российских журналистов и ещё один твит — за распространение контента, связанного с экстремизмом. Таким образом, Россия по запросам на блокировки поднялась с третьей строчки на вторую по сравнению с предыдущим периодом (июль-декабрь 2020 года).

Статистика за 2012-2021 гг.

Источник: Twitter

В соответствии со своими собственными правилами Twitter за полгода удалил 4,7 млн твитов, которые нарушили политику соцсети, затрагивая такие темы, как насилие, терроризм и экстремизм, сексуализированная эксплуатация детей, абьюз и др. Из них 68% получили менее 100 показов до удаления, ещё 24% — от 100 до 1000 показов, 8% — более 1000 показов. В общей сложности видимость таких твитов составила менее 0,1% от всех показов всех публикаций с января по июнь 2021 года.

Информационных запросов об аккаунтах от правительств и правоохранительных органов стало на 15% меньше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Общее количество фигурирующих учётных записей сократилось на 49%. Twitter предоставил часть или всю запрошенную информацию в ответ на 36% таких запросов. Больше всего их пришло из США (27% от объёма), далее идут Индия, Япония и Франция. Всего на четыре страны пришлось 75% от общего числа запросов.